USD 1.7000
EUR 1.7803
RUB 1.6785
Подписаться на уведомления
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...
Новость дня
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...

Второй за неделю телефонный разговор глав МИД Армении и Ирана

13:34 586

Главы МИД Армении и Ирана – Арарат Мирзоян и Аббас Арагчи – переговорили по телефону во второй раз за неделю, сообщают армянские СМИ.

«В телефонной беседе с коллегой затронул темы повестки дня, включая расширение двустороннего сотрудничества в сферах, которые могут принести дополнительную пользу гражданам», – сообщил Мирзоян в соцсети X.

Предыдущая беседа министров состоялась 14 ноября. Тогда, сообщил глава МИД Ирана в своем Telegram-канале, во время беседы Мирзоян отметил важность продолжения консультаций между Ереваном и Тегераном по поводу региональных событий.

Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор
Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор
14:46 555
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами главная тема
12:56 3128
Зачем Путин трясет «Орешник»
Зачем Путин трясет «Орешник» главная тема; все еще актуально
00:03 10522
Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – реконструировать советское наследие»
Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – реконструировать советское наследие»
14:19 703
Гаро Пайлан: «Хочу пить азербайджанский коньяк в Шуше, и чтобы азербайджанцы отдыхали у Севана»
Гаро Пайлан: «Хочу пить азербайджанский коньяк в Шуше, и чтобы азербайджанцы отдыхали у Севана»
13:29 2631
В Кремле заявили, что Россия нуждается в мигрантах
В Кремле заявили, что Россия нуждается в мигрантах
12:55 2193
Заседание Верховной Рады отменили из-за российской угрозы
Заседание Верховной Рады отменили из-за российской угрозы
11:36 1241
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
08:05 5594
Россия применила еще одно страшное оружие: «Орешник»
Россия применила еще одно страшное оружие: «Орешник» спецобращение Путина; новость дополнена 21:32
21 ноября 2024, 21:32 13246
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
11:04 5147
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом новая тенденция
09:45 3129

ЭТО ВАЖНО

Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор
Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор
14:46 555
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами главная тема
12:56 3128
Зачем Путин трясет «Орешник»
Зачем Путин трясет «Орешник» главная тема; все еще актуально
00:03 10522
Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – реконструировать советское наследие»
Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – реконструировать советское наследие»
14:19 703
Гаро Пайлан: «Хочу пить азербайджанский коньяк в Шуше, и чтобы азербайджанцы отдыхали у Севана»
Гаро Пайлан: «Хочу пить азербайджанский коньяк в Шуше, и чтобы азербайджанцы отдыхали у Севана»
13:29 2631
В Кремле заявили, что Россия нуждается в мигрантах
В Кремле заявили, что Россия нуждается в мигрантах
12:55 2193
Заседание Верховной Рады отменили из-за российской угрозы
Заседание Верховной Рады отменили из-за российской угрозы
11:36 1241
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
08:05 5594
Россия применила еще одно страшное оружие: «Орешник»
Россия применила еще одно страшное оружие: «Орешник» спецобращение Путина; новость дополнена 21:32
21 ноября 2024, 21:32 13246
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
11:04 5147
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом новая тенденция
09:45 3129
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться