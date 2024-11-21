Второй за неделю телефонный разговор глав МИД Армении и Ирана

Главы МИД Армении и Ирана – Арарат Мирзоян и Аббас Арагчи – переговорили по телефону во второй раз за неделю, сообщают армянские СМИ.

«В телефонной беседе с коллегой затронул темы повестки дня, включая расширение двустороннего сотрудничества в сферах, которые могут принести дополнительную пользу гражданам», – сообщил Мирзоян в соцсети X.

Предыдущая беседа министров состоялась 14 ноября. Тогда, сообщил глава МИД Ирана в своем Telegram-канале, во время беседы Мирзоян отметил важность продолжения консультаций между Ереваном и Тегераном по поводу региональных событий.