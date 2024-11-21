Белоусову показали трофейное оружие

Российское оружие, применяемое на украинском фронте, «по своим характеристикам не хуже аналогов стран НАТО, а ряд образцов превышает их характеристики». Об этом доложили главе Минобороны РФ Андрею Белоусову представители группировки «Север».

По данным Минобороны России, в пятницу Белоусов посетил командный пункт группировки «Север», где ему, как сообщается, «было представлено применяемое ВСУ вооружение производства стран НАТО, в том числе беспилотные летательные аппараты, средства связи и стрелковое вооружение».

Министру также показали штурмовые винтовки стран НАТО, «схожие по техническим характеристикам с российской снайперской винтовкой СВЧ».