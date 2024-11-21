USD 1.7000
EUR 1.7803
RUB 1.6785
Подписаться на уведомления
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...
Новость дня
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...

Белоусову показали трофейное оружие

13:45 1422

Российское оружие, применяемое на украинском фронте, «по своим характеристикам не хуже аналогов стран НАТО, а ряд образцов превышает их характеристики». Об этом доложили главе Минобороны РФ Андрею Белоусову представители группировки «Север».

По данным Минобороны России, в пятницу Белоусов посетил командный пункт группировки «Север», где ему, как сообщается, «было представлено применяемое ВСУ вооружение производства стран НАТО, в том числе беспилотные летательные аппараты, средства связи и стрелковое вооружение».

Министру также показали штурмовые винтовки стран НАТО, «схожие по техническим характеристикам с российской снайперской винтовкой СВЧ».

Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор
Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор
14:46 558
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами главная тема
12:56 3129
Зачем Путин трясет «Орешник»
Зачем Путин трясет «Орешник» главная тема; все еще актуально
00:03 10522
Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – реконструировать советское наследие»
Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – реконструировать советское наследие»
14:19 704
Гаро Пайлан: «Хочу пить азербайджанский коньяк в Шуше, и чтобы азербайджанцы отдыхали у Севана»
Гаро Пайлан: «Хочу пить азербайджанский коньяк в Шуше, и чтобы азербайджанцы отдыхали у Севана»
13:29 2632
В Кремле заявили, что Россия нуждается в мигрантах
В Кремле заявили, что Россия нуждается в мигрантах
12:55 2194
Заседание Верховной Рады отменили из-за российской угрозы
Заседание Верховной Рады отменили из-за российской угрозы
11:36 1242
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
08:05 5594
Россия применила еще одно страшное оружие: «Орешник»
Россия применила еще одно страшное оружие: «Орешник» спецобращение Путина; новость дополнена 21:32
21 ноября 2024, 21:32 13246
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
11:04 5149
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом новая тенденция
09:45 3130

ЭТО ВАЖНО

Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор
Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор
14:46 558
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами главная тема
12:56 3129
Зачем Путин трясет «Орешник»
Зачем Путин трясет «Орешник» главная тема; все еще актуально
00:03 10522
Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – реконструировать советское наследие»
Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – реконструировать советское наследие»
14:19 704
Гаро Пайлан: «Хочу пить азербайджанский коньяк в Шуше, и чтобы азербайджанцы отдыхали у Севана»
Гаро Пайлан: «Хочу пить азербайджанский коньяк в Шуше, и чтобы азербайджанцы отдыхали у Севана»
13:29 2632
В Кремле заявили, что Россия нуждается в мигрантах
В Кремле заявили, что Россия нуждается в мигрантах
12:55 2194
Заседание Верховной Рады отменили из-за российской угрозы
Заседание Верховной Рады отменили из-за российской угрозы
11:36 1242
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
08:05 5594
Россия применила еще одно страшное оружие: «Орешник»
Россия применила еще одно страшное оружие: «Орешник» спецобращение Путина; новость дополнена 21:32
21 ноября 2024, 21:32 13246
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
11:04 5149
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом новая тенденция
09:45 3130
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться