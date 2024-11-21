Всплеск казней в Иране
По данным правозащитников, за последний месяц в Иране произошел резкий рост числа смертных казней. В отчете Информационного агентства правозащитников (HRANA), опубликованном в пятницу, говорится, что в месяце абан (23 октября — 21 ноября) в стране были казнены по меньшей мере 133 человека. Об этом пишет Русская служба «Голоса Америки».
За этот же период вынесено 24 новых смертных приговора, семь смертных приговоров, вынесенных ранее, были подтверждены судами.
В начале октября HRANA сообщило, что в период с октября 2023 года по сентябрь 2024-го в стране были казнены по меньшей мере 811 человек. Такого высокого показателя в Иране не наблюдалось почти десять лет. При этом за указанный период были казнены 23 женщины.
В 2023 году на Иран пришлось 75% всех смертных казней, зарегистрированных в мире, сообщили правозащитники.
На этой неделе Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию, осуждающую Иран за широкое применение смертной казни, особенно в отношении несовершеннолетних и осужденных на основании вынужденных признаний. Резолюция отмечает отсутствие справедливого судебного разбирательства и надлежащей правовой процедуры во многих случаях.