Всплеск казней в Иране

За этот же период вынесено 24 новых смертных приговора, семь смертных приговоров, вынесенных ранее, были подтверждены судами.

По данным правозащитников, за последний месяц в Иране произошел резкий рост числа смертных казней. В отчете Информационного агентства правозащитников (HRANA), опубликованном в пятницу, говорится, что в месяце абан (23 октября — 21 ноября) в стране были казнены по меньшей мере 133 человека. Об этом пишет Русская служба «Голоса Америки».

В начале октября HRANA сообщило, что в период с октября 2023 года по сентябрь 2024-го в стране были казнены по меньшей мере 811 человек. Такого высокого показателя в Иране не наблюдалось почти десять лет. При этом за указанный период были казнены 23 женщины.

В 2023 году на Иран пришлось 75% всех смертных казней, зарегистрированных в мире, сообщили правозащитники.

На этой неделе Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию, осуждающую Иран за широкое применение смертной казни, особенно в отношении несовершеннолетних и осужденных на основании вынужденных признаний. Резолюция отмечает отсутствие справедливого судебного разбирательства и надлежащей правовой процедуры во многих случаях.