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Пекин обратился к Киеву и Москве

14:03 1161

Представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя удар российских военных сил баллистической ракетой «Орешник» в ответ на атаки Украины западными дальнобойными ракетами, призвал стороны к сдержанности и деэскалации конфликта.

«В сложившейся ситуации все стороны должны сохранять хладнокровие и сдержанность, способствовать деэскалации ситуации посредством диалога и консультаций, накапливать условия для скорейшей реализации политического урегулирования кризиса», — сказал Линь Цзянь на брифинге.

По его словам, позиция КНР остается прежней: власти выступают за урегулирование ситуации путем переговоров.

21 ноября президент РФ Владимир Путин в специальном заявлении рассказал, что российские военные провели испытание в боевых условиях одной из новейших российских баллистических ракет средней дальности — «Орешник». Удар был нанесен по украинскому оборонному предприятию «Южмаш» в Днепропетровске. Незадолго до этого Украина впервые атаковала территорию России западными дальнобойными ракетами — американскими ATACMS и британскими Storm Shadow.

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