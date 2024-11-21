Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – реконструировать советское наследие»

Все жалобы на нехватку воды в сельском хозяйстве Азербайджана абсолютно не обоснованы. Имеющиеся водные ресурсы вполне достаточны для обеспечения всей сельскохозяйственной сферы. Об этом на полях COP29 заявил Джон Янг Симпсон, председатель Наблюдательного совета компании GP Cotton Holdings, занимающейся производством хлопка и текстиля в Азербайджане.

Отметим, что в последние годы многие азербайджанские фермеры причину низкой урожайности объясняют дефицитом водоснабжения в сельском хозяйстве. «Независимый Азербайджан унаследовал разветвленную оросительную систему, гидротехнические сооружения и прочую инфраструктуру стоимостью в миллиарды долларов. О дефиците воды можно было бы говорить, если бы этой инфраструктуры не было. Единственное, что необходимо сделать - это реконструировать данную систему, чтобы сократить потери при подведении воды к сельскохозяйственным культурам с помощью искусственных каналов», - сказал он. По его словам, Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики и Госагентство водных ресурсов Азербайджана в курсе этой проблемы и принимают меры для ее решения совместными усилиями. Симпсон отметил, что GP Cotton Holdings занимается выращиванием хлопка - культуры, потребляющей колоссальные объемы воды. «Наша ответственность ограничивается полями, которыми мы непосредственно управляем. Мы решили вопрос орошения, используя революционную GPS-технологию выравнивания земли. Дефицита воды нет, а есть неправильная планировка земли. Интегрированная с GPS-навигацией технология позволяет создавать точные уклоны и контуры, способствующие правильному дренажу и орошению.