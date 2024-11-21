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Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – реконструировать советское наследие»

Джейхун Наджафов, собкор
14:19 706

Все жалобы на нехватку воды в сельском хозяйстве Азербайджана абсолютно не обоснованы. Имеющиеся водные ресурсы вполне достаточны для обеспечения всей сельскохозяйственной сферы. Об этом на полях COP29 заявил Джон Янг Симпсон, председатель Наблюдательного совета компании GP Cotton Holdings, занимающейся производством хлопка и текстиля в Азербайджане.

Отметим, что в последние годы многие азербайджанские фермеры причину низкой урожайности объясняют дефицитом водоснабжения в сельском хозяйстве.

«Независимый Азербайджан унаследовал разветвленную оросительную систему, гидротехнические сооружения и прочую инфраструктуру стоимостью в миллиарды долларов. О дефиците воды можно было бы говорить, если бы этой инфраструктуры не было. Единственное, что необходимо сделать - это реконструировать данную систему, чтобы сократить потери при подведении воды к сельскохозяйственным культурам с помощью искусственных каналов», - сказал он.

По его словам, Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики и Госагентство водных ресурсов Азербайджана в курсе этой проблемы и принимают меры для ее решения совместными усилиями.

Симпсон отметил, что GP Cotton Holdings занимается выращиванием хлопка - культуры, потребляющей колоссальные объемы воды. «Наша ответственность ограничивается полями, которыми мы непосредственно управляем. Мы решили вопрос орошения, используя революционную GPS-технологию выравнивания земли. Дефицита воды нет, а есть неправильная планировка земли. Интегрированная с GPS-навигацией технология позволяет создавать точные уклоны и контуры, способствующие правильному дренажу и орошению.

Это в свою очередь улучшает удержание влаги в почве, снижает эрозию, повышает эффективность использования удобрений и способствует увеличению урожайности. Мы впервые применили данную технологию высокоточного выравнивания земли, которая имеет решающее значение для эффективного управления водными ресурсами в сельском хозяйстве. Вода равномерно и быстро распределяется по полям. Когда нет неровностей, фермеру не нужно долго ждать орошения, а потребление воды снижается в два, а то и в три раза по сравнению с территориями, где не используется GPS-выравнивание», - сообщил он.

По его мнению, в Азербайджане многие поколения не занимались выравниванием земель под сельскохозяйственные культуры. Поля были неровными, изрезаны промоинами, страдали от овражной эрозии и других проблем. GPS-выравнивание является революционным решением в сфере мелиорации Азербайджана, считает он. Впервые эта технология была применена в крупнейших странах-производителях хлопка - США, Австралии и Бразилии. Эти страны выравнивают сельскохозяйственные территории каждые 8 лет, тем самым поддерживая высокую урожайность.

Симпсон отметил, что часто предлагаемая в СМИ технология капельного полива с использованием дронов не является решением проблемы орошения, поскольку это слишком дорогостоящая технология. Требуется очень дорогое оборудование. Для сравнения: капитальные затраты на капельное орошение обойдутся в четыре-пять раз дороже, чем использование GPS-выравнивания.

«Хочу подчеркнуть, что воды хватает всем, главное - правильно применять технологию орошения. Поэтому наша миссия заключается в том, чтобы совместно с государственными структурами продемонстрировать эффективность высокоточной технологии выравнивания земли, которая обеспечит азербайджанским фермерам исключительные преимущества по сравнению с другими методами мелиорации», - заключил он.

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