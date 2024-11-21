Сахипзадовна, давай еще!

Недоступные для промышленности деньги или гиперинфляция? Именно перед таким выбором сейчас стоит российская экономика, которая может гордиться лишь безмерно раздутой оборонной промышленностью, да и то лишь ее количественной стороной, но отнюдь не качественной. Это выбор между двумя тяжелыми болезнями, в подробностях о состоянии дел в народном хозяйстве России можно почитать в обстоятельном материале на haqqin.az (https://haqqin.az/multimedia/333337). А свежие данные Росстата добавляют красок этой мрачной картине и свидетельствуют, что пока обе болезни прогрессируют одновременно.

Как говорит официальная статистика, за неделю с 12 по 18 ноября индекс потребительских цен (ИПЦ ) вырос на 0,37%. Для сравнения: неделей раньше рост был 0,30%, двумя неделями ранее – 0,19%. Очевидное значительное увеличение темпов роста цен. За ноябрь рост составил 0,79%, с начала года - 7,41%. Аналитики экономического телеграм-канала MMI указывают, что для 46-й недели года рост ИПЦ на 0,37% — это абсолютный рекорд. На протяжении последних двенадцати (!) лет средний рост по этой неделе года составлял 0,14%, максимум был лишь в 2014 году – 0,25%. Очевидно резкое выпадение из нормы. До конца месяца еще десять дней, и при набранных темпах по итогам ноября индекс потребительских цен, похоже, вырастет на процент и больше. По году рост может составить 9%, что заметно выше прогноза Центробанка 8-8,5%. Ожидать снижения инфляции в последнем квартале года не приходится: новогодние траты потребителей и рост расчетов в конце года среди субъектов хозяйствования традиционно ее подхлестывают.