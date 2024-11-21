Сахипзадовна, давай еще!
Недоступные для промышленности деньги или гиперинфляция? Именно перед таким выбором сейчас стоит российская экономика, которая может гордиться лишь безмерно раздутой оборонной промышленностью, да и то лишь ее количественной стороной, но отнюдь не качественной. Это выбор между двумя тяжелыми болезнями, в подробностях о состоянии дел в народном хозяйстве России можно почитать в обстоятельном материале на haqqin.az (https://haqqin.az/multimedia/333337).
А свежие данные Росстата добавляют красок этой мрачной картине и свидетельствуют, что пока обе болезни прогрессируют одновременно.
Как говорит официальная статистика, за неделю с 12 по 18 ноября индекс потребительских цен (ИПЦ ) вырос на 0,37%. Для сравнения: неделей раньше рост был 0,30%, двумя неделями ранее – 0,19%. Очевидное значительное увеличение темпов роста цен. За ноябрь рост составил 0,79%, с начала года - 7,41%.
Аналитики экономического телеграм-канала MMI указывают, что для 46-й недели года рост ИПЦ на 0,37% — это абсолютный рекорд. На протяжении последних двенадцати (!) лет средний рост по этой неделе года составлял 0,14%, максимум был лишь в 2014 году – 0,25%. Очевидно резкое выпадение из нормы.
До конца месяца еще десять дней, и при набранных темпах по итогам ноября индекс потребительских цен, похоже, вырастет на процент и больше. По году рост может составить 9%, что заметно выше прогноза Центробанка 8-8,5%. Ожидать снижения инфляции в последнем квартале года не приходится: новогодние траты потребителей и рост расчетов в конце года среди субъектов хозяйствования традиционно ее подхлестывают.
Напомним, Эльвира Набиуллина недавно в очередной раз повторила, что никто не станет снижать ставку до тех пор, пока показатели инфляции не достигнут уровня в 4%. При этом бюджет на 2025 год сверстан принципиально на инфляционной основе: в него заложены новые огромные траты на оборонный сектор.
Экономисты обращают внимание на то, что исчисление инфляции в нынешней ситуации имеет некоторую хитрую специфику. При мониторинге роста цен не учитывается изменение качества товара. Так, сейчас российские потребители имеют возможность покупать китайские автомобили по той же цене, что раньше позволяла приобретать западные модели. Рост цены вроде бы не наблюдается, но качество товара и, соответственно, его долговечность намного упали. Инфляционные показатели эту существенную разницу не улавливают.
Практически никто не сомневается в том, что в декабре Центробанк поднимет ставку еще выше, до 23%, несмотря на душераздирающие крики со стороны промышленников. Но, по мнению аналитиков MMI, Набиуллиной не имеет смысла тянуть целый месяц и вводить эту меру немедленно, пока все не пошло вразнос. Наблюдать за российской экономикой становится все увлекательней.