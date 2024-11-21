Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор

В России вынесен приговор предпринимателю Карену Саркисяну, обвиняемому в незаконном экспорте лесоматериалов в Азербайджан. Саркисян признан виновным в том, что отправил через таможню лесоматериалы на 18 миллионов рублей с грубым нарушением российского законодательства.

Согласно материалам следствия, гражданин России Саркисян в 2019 году заключил пять экспортных контрактов на поставку лесоматериалов из Архангельской области в Азербайджан. Личности азербайджанских партнеров бизнесмена не разглашаются. В рамках соглашений он экспортировал 2700 кубометров лесоматериалов общей стоимостью 18 миллионов рублей.

Саркисян пытался придать своему товару видимость законности, предоставляя недостоверные сведения о происхождении продукции. На самом деле, древесина была приобретена у местных жителей без оформления соответствующих документов. Переработка сырья осуществлялась на арендованной пилораме.