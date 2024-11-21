Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор
В России вынесен приговор предпринимателю Карену Саркисяну, обвиняемому в незаконном экспорте лесоматериалов в Азербайджан. Саркисян признан виновным в том, что отправил через таможню лесоматериалы на 18 миллионов рублей с грубым нарушением российского законодательства.
Согласно материалам следствия, гражданин России Саркисян в 2019 году заключил пять экспортных контрактов на поставку лесоматериалов из Архангельской области в Азербайджан. Личности азербайджанских партнеров бизнесмена не разглашаются. В рамках соглашений он экспортировал 2700 кубометров лесоматериалов общей стоимостью 18 миллионов рублей.
Саркисян пытался придать своему товару видимость законности, предоставляя недостоверные сведения о происхождении продукции. На самом деле, древесина была приобретена у местных жителей без оформления соответствующих документов. Переработка сырья осуществлялась на арендованной пилораме.
Предоставление таможенным органам ложных данных о происхождении экспортируемых лесоматериалов является нарушением установленных законодательством требований к экспорту стратегически важных ресурсов за пределы Российской Федерации.
Обвиняемый признал свою вину. За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Уголовное дело было передано в Няндомский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.
Суд рассмотрел дело и вынес более мягкий приговор 56-летнему бизнесмену армянского происхождения. Саркисян был оштрафован на 900 тысяч рублей. Однако приговор пока не вступил в законную силу, так как не прошел апелляционную инстанцию.