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Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор

Отдел информации
14:46 572

В России вынесен приговор предпринимателю Карену Саркисяну, обвиняемому в незаконном экспорте лесоматериалов в Азербайджан. Саркисян признан виновным в том, что отправил через таможню лесоматериалы на 18 миллионов рублей с грубым нарушением российского законодательства.

Саркисяну грозит 5 лет за незаконную поставку лесоматериалов в Азербайджан

Согласно материалам следствия, гражданин России Саркисян в 2019 году заключил пять экспортных контрактов на поставку лесоматериалов из Архангельской области в Азербайджан. Личности азербайджанских партнеров бизнесмена не разглашаются. В рамках соглашений он экспортировал 2700 кубометров лесоматериалов общей стоимостью 18 миллионов рублей.

Саркисян пытался придать своему товару видимость законности, предоставляя недостоверные сведения о происхождении продукции. На самом деле, древесина была приобретена у местных жителей без оформления соответствующих документов. Переработка сырья осуществлялась на арендованной пилораме.

Предоставление таможенным органам ложных данных о происхождении экспортируемых лесоматериалов является нарушением установленных законодательством требований к экспорту стратегически важных ресурсов за пределы Российской Федерации.

Обвиняемый признал свою вину. За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Уголовное дело было передано в Няндомский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

Суд рассмотрел дело и вынес более мягкий приговор 56-летнему бизнесмену армянского происхождения. Саркисян был оштрафован на 900 тысяч рублей. Однако приговор пока не вступил в законную силу, так как не прошел апелляционную инстанцию.

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