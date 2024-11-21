Для Кремля решения МУС «ничтожны»

Москва не видит смысла и не будет комментировать выдачу ордеров Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта, так как считает их не имеющими юридической силы. Так заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Не видим смысла каким-то образом это комментировать, потому что для нас эти решения ничтожны», — ответил пресс-секретарь президента России.

МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галанта за «преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». При этом некоторые иностранные лидеры выступили против подобного решения.