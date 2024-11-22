Война в России: Шихлинский против Мустафаева

В Свердловской области России развернулась настоящая война между двумя влиятельными представителями азербайджанской диаспоры и бизнесменами, в которой, как утверждается, задействованы криминальные элементы. Противостояние разгорелось между Шахином Шихлинским, руководителем общественной организации «Азербайджан-Урал» и крупным предпринимателем, и Видади Мустафаевым, главой центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Свердловской области. В регионе, где проживает около 100 тысяч азербайджанцев, конфликт достиг таких масштабов, что привлек внимание местного портала e1.ru, опубликовавшего на данную тему подробный материал.

В публикации говорится, что напряжение между Шихлинским и Мустафаевым зрело уже давно. Мустафаев неоднократно критиковал Шихлинского за бездействие в ответ на резонансные события с участием азербайджанцев, а также за слабую работу по интеграции представителей диаспоры в российскую культуру и общество. Он высказывал мнение, что подобные организации в их нынешнем виде способствуют лишь росту криминала. «С грустью наблюдаю, как Екатеринбург стал полем боя для различных землячеств и национальных меньшинств. Возникает вопрос: что происходит? Мы живем в современном мегаполисе или уже опустились в Средневековье?» — писал Мустафаев на своей странице в социальных сетях летом 2024 года, комментируя перестрелки и другие резонансные инциденты с участием азербайджанцев в Екатеринбурге. Шихлинский, в свою очередь, утверждал, что его НКО «Азербайджан-Урал» давно стоит на страже культуры, объединяет людей, проводит общественные мероприятия (часто на гранты от областных властей) и приносит реальную пользу. Обострение конфликта произошло осенью 2024 года, когда имя Шахина Шихлинского и связанный с ним банкетный зал «Баку Плаза» оказались в центре сразу нескольких громких скандалов. Согласно публикации, 12 октября в банкетном зале «Баку Плаза» состоялась очередная азербайджанская свадьба, на которой под аккомпанемент песен, воспевающих криминальный мир, по видеосвязи к гостям обратился некий Рази Халилов. По данным, Халилов является членом местной криминальной группировки и был задержан летом 2024 года за участие в перестрелке в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге.

Отметим, что в Екатеринбурге в прошлом долгое время шла борьба между группировками известных азербайджанских криминальных авторитетов Ровшана Ленкоранского и Лоту Гули, ныне покойных. Какая именно группировка связана с Халиловым и каковы мотивы перестрелки, остается неизвестным. В настоящее время Халилов находится в следственном изоляторе и ожидает результатов апелляции на избранную меру пресечения. Факт того, что Халилов, находясь в изоляторе, смог принять участие в свадебном мероприятии в «Баку Плазе», вызвал резонанс в местных СМИ. «У меня сразу вопрос возникает по поводу так называемой диаспоры и местного консульства. Полностью провалена работа по интеграции и воспитанию законопослушных граждан РФ. Человек просто звонит в «Баку Плаза» из СИЗО. Ему включают музыку какую-то про воров в законе. Откуда он взял телефон? На каком основании закрывают все глаза? Что хотят, то и делают. Какая-то махновщина. Я думаю, и телефон у него не просто так оказался, а все сделано через связи. Просто так никто не может это сделать», — рассказал тогда Видади Мустафаев. Представители местного управления пенитенциарной службы заявили, что, «скорее всего, видео было записано заранее, когда Рази Халилов находился на свободе, а затем смонтировано». Тем не менее арестованного этапировали в другой город. Позже, в конце октября, в местных СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что сын Шахина Шихлинского, по профессии адвокат, представляет в суде интересы азербайджанского криминального авторитета Марселя Гасанова. Также Гасанова неоднократно видели в «Баку Плаза» в окружении людей, близких к Шихлинскому. Якобы он там «забивал стрелки» оппонентам. Ряд источников связал эти факты и заподозрил союз между ними (сами же фигуранты это отрицали).

Далее СМИ пишут про скандал с контрафактным алкоголем в ресторане в ТЦ «Баку Плаза», называя его «главным азербайджанским заведением города» и «неофициальной штаб-квартирой Шихлинского». Последний все отрицает. Телеграм-канал Ural Mash выложил видео рейда силовиков, которые в подвале «Баку Плаза» находят игровые автоматы. На вопрос об этом глава диаспоры ответил E1.RU, что автоматы не принадлежат ему, да и в целом совершенно легальны. Журналисты местного телеканала «Крик-ТВ», снимавшие сюжет в «Баку Плаза», заявили, что их оператора там взяли в заложники и требовали от него удалить видео. Во всех этих скандалах Шахин Шихлинский обвинил общественников Видади Мустафаева и Дмитрия Чукреева, телеграм-каналы и СМИ. Он назвал все клеветой и спланированной кампанией по его очернению с целью разжигания межнациональной розни. И потребовал от властей и силовиков наказать обидчиков, а также «активизировать работу с гражданами, направленную на воспитание терпимости». В письме к губернатору и другим высокопоставленным лицам Шахин Шихлинский много говорит о мире и согласии, перечисляет проведенные организацией «Азербайджан-Урал» мероприятия и полученные награды и благодарственные письма. Рассказывает, как приобщали уральцев к азербайджанской культуре и наоборот. Он пишет, что его и подконтрольную ему организацию очерняют ложными сообщениями с целью разжечь межнациональную рознь и нетерпимость, а также культивируют экстремизм. В том числе ненависть разжигает (сам к себе) упомянутый им этнический азербайджанец Видади Мустафаев. Также, по словам лидера диаспоры, все перечисленные имеют корыстные интересы. В чем именно они заключаются, он не поясняет. В конце Шахин просит проверить общественников и СМИ на клевету, активизировать освещение полезной работы НКО «Азербайджан Урал», организовать просветительскую работу со свердловчанами, направленную на воспитание в них терпимости и уважения к другим народам и конфессиям, и так далее.