Шольц испугался российского «Орешника»
15:27 2905
Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на боевое испытание Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
«Насколько опасна эта война, мы все видим по недавней эскалации», - заявил немецкий канцлер, выступая на конгрессе Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине. «Ужасно. Ужасная эскалация», - сказал Шольц, комментируя применение российской ракеты.
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