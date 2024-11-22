USD 1.7000
EUR 1.7803
RUB 1.6785
Подписаться на уведомления
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...
Новость дня
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...

Шольц испугался российского «Орешника»

15:27 2905

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на боевое испытание Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

«Насколько опасна эта война, мы все видим по недавней эскалации», - заявил немецкий канцлер, выступая на конгрессе Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине. «Ужасно. Ужасная эскалация», - сказал Шольц, комментируя применение российской ракеты.

Разведка США предупреждает оборонкомпании
Разведка США предупреждает оборонкомпании
17:55 202
Переговоры Байрамова и Бербок в Баку
Переговоры Байрамова и Бербок в Баку новость дополнена
16:47 1651
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
08:05 6393
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом новая тенденция; все еще актуально
09:45 3798
В России начали продвигать культ личности Си Цзиньпина
В России начали продвигать культ личности Си Цзиньпина
15:52 1727
Шольц испугался российского «Орешника»
Шольц испугался российского «Орешника»
15:27 2906
Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор
Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор
14:46 3525
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами главная тема
12:56 4735
Зачем Путин трясет «Орешник»
Зачем Путин трясет «Орешник» главная тема; все еще актуально
00:03 11102
Джон Янг Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – уберечь советское наследие»
Джон Янг Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – уберечь советское наследие»
14:19 2362
Гаро Пайлан: «Хочу пить азербайджанский коньяк в Шуше, и чтобы азербайджанцы отдыхали у Севана»
Гаро Пайлан: «Хочу пить азербайджанский коньяк в Шуше, и чтобы азербайджанцы отдыхали у Севана»
13:29 4845

ЭТО ВАЖНО

Разведка США предупреждает оборонкомпании
Разведка США предупреждает оборонкомпании
17:55 202
Переговоры Байрамова и Бербок в Баку
Переговоры Байрамова и Бербок в Баку новость дополнена
16:47 1651
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
08:05 6393
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом новая тенденция; все еще актуально
09:45 3798
В России начали продвигать культ личности Си Цзиньпина
В России начали продвигать культ личности Си Цзиньпина
15:52 1727
Шольц испугался российского «Орешника»
Шольц испугался российского «Орешника»
15:27 2906
Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор
Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор
14:46 3525
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами главная тема
12:56 4735
Зачем Путин трясет «Орешник»
Зачем Путин трясет «Орешник» главная тема; все еще актуально
00:03 11102
Джон Янг Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – уберечь советское наследие»
Джон Янг Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – уберечь советское наследие»
14:19 2362
Гаро Пайлан: «Хочу пить азербайджанский коньяк в Шуше, и чтобы азербайджанцы отдыхали у Севана»
Гаро Пайлан: «Хочу пить азербайджанский коньяк в Шуше, и чтобы азербайджанцы отдыхали у Севана»
13:29 4845
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться