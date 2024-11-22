Экстренное заседание Совета Украина – НАТО

26 ноября в Брюсселе пройдет внеочередное заседание Совета Украина – НАТО для обсуждения удара российской баллистической ракеты «Орешник» по украинскому предприятию «Южмаш», сообщило AFP со ссылкой на источники.

Встреча пройдет на уровне послов, другие подробности не приводятся.

«Орешник» — одна из новейших российских баллистических ракет средней дальности — 21 ноября была запущена в безъядерном гиперзвуковом оснащении по украинскому оборонному предприятию «Южмаш» в Днепропетровске. Президент России Владимир Путин сообщил о пуске в специальном заявлении и уточнил, что это было испытание «в боевых условиях». Незадолго до этого Украина впервые атаковала территорию России западными дальнобойными ракетами — американскими ATACMS и британскими Storm Shadow.