В Москве на экранах начали демонстрировать любимые крылатые выражения лидера Китая Си Цзиньпина. Жители российской столицы заметили одну из его цитат: «Вся прелесть хорошо приправленного супа кроется в сочетании разных вкусовых оттенков».

После усиления партнерства с Китаем в России начали продвигать культ личности китайского лидера. Любимые цитаты Си Цзиньпина также появились на российском телевидении и форуме БРИКС в Казани.

На гостелевидении стартовал уже третий сезон телепроекта «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина» на русском языке. Его подготовила Медиакорпорация Китая (CMG). Программы выходили на площадках ВГТРК, канала «Культура» и телеканале «Большая Азия». Их также разместили на сайтах «Российской газеты».

Гендиректор медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн отметил, что третий сезон «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина» открыл окно духовности для осмысления идей государственного управления Си Цзиньпина, китайской культуры и духа Китая.

Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев говорил, что передачи цикла «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина» пользовались у российской аудитории большой популярностью.