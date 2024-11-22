Разведка Украины: Это не «Орешник», а «Кедр»

ГУР считает, что это баллистическая ракета «вероятно, из состава ракетного комплекса «Кедр». Утверждается, что ракета на конечном участке траектории развила скорость свыше 11 Махов, у нее шесть боевых частей и каждая оснащена шестью суббоеприпасами.

Пока неясно, насколько обоснованы эти заявления.

Российский президент Владимир Путин 21 ноября заявил, что это новая ракета средней дальности, которую он назвал «Орешником». В Пентагоне в тот же день сказали, что это экспериментальная ракета средней дальности, основанная на РС-26 «Рубеж».

Российские государственные СМИ сообщали о разработке баллистической ракеты с таким названием в предвоенном 2021 году, они относили ее к межконтинентальному типу. При этом они писали, что опытно-конструкторские разработки этой ракеты начнутся только в 2023-2024 годах.