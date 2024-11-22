USD 1.7000
EUR 1.7803
RUB 1.6785
Подписаться на уведомления
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...
Новость дня
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...

Разведка Украины: Это не «Орешник», а «Кедр»

15:54 2484

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в своем телеграм-канале представило свою версию типа ракеты, примененной Россией в Днепре 21 ноября.

ГУР считает, что это баллистическая ракета «вероятно, из состава ракетного комплекса «Кедр». Утверждается, что ракета на конечном участке траектории развила скорость свыше 11 Махов, у нее шесть боевых частей и каждая оснащена шестью суббоеприпасами.

Пока неясно, насколько обоснованы эти заявления.

Российский президент Владимир Путин 21 ноября заявил, что это новая ракета средней дальности, которую он назвал «Орешником». В Пентагоне в тот же день сказали, что это экспериментальная ракета средней дальности, основанная на РС-26 «Рубеж».

Российские государственные СМИ сообщали о разработке баллистической ракеты с таким названием в предвоенном 2021 году, они относили ее к межконтинентальному типу. При этом они писали, что опытно-конструкторские разработки этой ракеты начнутся только в 2023-2024 годах.

Разведка США предупреждает оборонкомпании
Разведка США предупреждает оборонкомпании
17:55 215
Переговоры Байрамова и Бербок в Баку
Переговоры Байрамова и Бербок в Баку новость дополнена
16:47 1660
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
08:05 6395
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом новая тенденция; все еще актуально
09:45 3800
В России начали продвигать культ личности Си Цзиньпина
В России начали продвигать культ личности Си Цзиньпина
15:52 1730
Шольц испугался российского «Орешника»
Шольц испугался российского «Орешника»
15:27 2911
Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор
Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор
14:46 3533
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами главная тема
12:56 4740
Зачем Путин трясет «Орешник»
Зачем Путин трясет «Орешник» главная тема; все еще актуально
00:03 11104
Джон Янг Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – уберечь советское наследие»
Джон Янг Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – уберечь советское наследие»
14:19 2365
Гаро Пайлан: «Хочу пить азербайджанский коньяк в Шуше, и чтобы азербайджанцы отдыхали у Севана»
Гаро Пайлан: «Хочу пить азербайджанский коньяк в Шуше, и чтобы азербайджанцы отдыхали у Севана»
13:29 4846

ЭТО ВАЖНО

Разведка США предупреждает оборонкомпании
Разведка США предупреждает оборонкомпании
17:55 215
Переговоры Байрамова и Бербок в Баку
Переговоры Байрамова и Бербок в Баку новость дополнена
16:47 1660
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
08:05 6395
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом новая тенденция; все еще актуально
09:45 3800
В России начали продвигать культ личности Си Цзиньпина
В России начали продвигать культ личности Си Цзиньпина
15:52 1730
Шольц испугался российского «Орешника»
Шольц испугался российского «Орешника»
15:27 2911
Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор
Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор
14:46 3533
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами главная тема
12:56 4740
Зачем Путин трясет «Орешник»
Зачем Путин трясет «Орешник» главная тема; все еще актуально
00:03 11104
Джон Янг Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – уберечь советское наследие»
Джон Янг Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – уберечь советское наследие»
14:19 2365
Гаро Пайлан: «Хочу пить азербайджанский коньяк в Шуше, и чтобы азербайджанцы отдыхали у Севана»
Гаро Пайлан: «Хочу пить азербайджанский коньяк в Шуше, и чтобы азербайджанцы отдыхали у Севана»
13:29 4846
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться