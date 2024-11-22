Премьер Польши заявил о риске глобального конфликта в мире

Существует реальный риск возникновения глобального конфликта после того, как Россия запустила гиперзвуковую баллистическую ракету по Днепру. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Война на востоке вступает в решающую фазу, мы чувствуем приближение неизвестности», - заявил Туск на конференции учителей.

По его словам, конфликт приобретает «драматические масштабы». «Последние несколько десятков часов показали, что угроза серьезна и реальна, когда речь идет о глобальном конфликте», - сказал польский премьер.