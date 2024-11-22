Боррель назвал «меню» Трампа и Путина

Президент России Владимир Путин и будущий глава Белого дома Дональд Трамп могут сесть за стол переговоров по ситуации в Украине, чтобы попытаться прийти к соглашению. Такое мнение выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Кажется, все указывает на то, что Трамп и Путин сядут за стол [переговоров] с Украиной в меню», - отметил Боррель в интервью радиостанции Cadena SER.

По его версии, российский лидер и избранный президент США могут попытаться прийти к соглашению по Украине. При этом Боррель заверил, что Владимир Зеленский не согласится с урегулированием ситуации без участия Украины.