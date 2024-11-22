Переговоры Байрамова и Бербок в Баку
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры с германской коллегой Анналеной Бербок на полях климатической конференции COP29, сообщает МИД Азербайджана.
В сообщении МИД говорится, что в ходе встречи стороны обсудили двустороннюю и многостороннюю повестку дня, текущие переговоры в рамках COP29.
«Министры также обсудили постконфликтную ситуацию в регионе, текущее состояние процесса нормализации азербайджано-армянских отношений, а также существующие проблемы в мирном процессе. Министр Джейхун Байрамов, еще раз подчеркнув свою обеспокоенность по поводу скоординированной предвзятой и необоснованной клеветнической кампании против Азербайджана, довел до внимания позицию Азербайджана», - заявили в МИД Азербайджана.
Foreign Minister of the Republic of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun had a meeting with the Foreign Minister of Germany @ABaerbock within the latter's working visit to Azerbaijan on the sidelines of @COP29_AZ.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 22, 2024
The sides discussed bilateral and multilateral agenda, as well as ongoing… pic.twitter.com/TIsnHBOW8y