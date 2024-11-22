Переговоры Байрамова и Бербок в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры с германской коллегой Анналеной Бербок на полях климатической конференции COP29, сообщает МИД Азербайджана.

В сообщении МИД говорится, что в ходе встречи стороны обсудили двустороннюю и многостороннюю повестку дня, текущие переговоры в рамках COP29.

«Министры также обсудили постконфликтную ситуацию в регионе, текущее состояние процесса нормализации азербайджано-армянских отношений, а также существующие проблемы в мирном процессе. Министр Джейхун Байрамов, еще раз подчеркнув свою обеспокоенность по поводу скоординированной предвзятой и необоснованной клеветнической кампании против Азербайджана, довел до внимания позицию Азербайджана», - заявили в МИД Азербайджана.