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Товарищ Ким предрекает страшную «термоядерную» войну

16:29 1099

США расширяют свою систему военного альянса по совместному использованию ядерного оружия, чтобы «сдержать мощь» Пхеньяна. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен ЫН, которого цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Гнусные амбиции США и их последователей полностью разрушить нашу идеологию и систему и полностью истребить наш народ ничуть не изменились.

Никогда еще воюющие стороны на Корейском полуострове не сталкивались с такой опасной и острой ситуацией, как сейчас, которая может перерасти в самую разрушительную термоядерную войну», – отметил он.

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