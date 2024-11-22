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Панельная дискуссия на тему «Устойчивость с помощью искусственного интеллекта» от Bakcell

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16:33 317

Лидер в области инноваций и скорости, компания Bakcell, провела панельную дискуссию на тему «Устойчивость с помощью искусственного интеллекта». 

Спикерами мероприятия выступили директор по маркетингу Bakcell Эльхан Садыгзаде, руководитель департамента консультационных услуг PwC Azerbaijan Фарид Гаттал и руководитель по инновациям Агентства инноваций и цифрового развития Евгения Бикмурзина. Модератором дискуссии выступила директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью Bakcell Айсель Сулейманова.

Основной целью мероприятия стало обсуждение роли искусственного интеллекта и инновационных технологий в достижении целей устойчивого развития, а также перспектив, которые создает переход на зеленые технологии для окружающей среды и экономики. Спикеры отметили, что технологии на базе искусственного интеллекта способствуют более эффективному использованию ресурсов и внедрению новых подходов в борьбе с изменениями климата. Было подчеркнуто, что расширение применения искусственного интеллекта укрепляет экологическую и экономическую устойчивость, внося значительный вклад в построение зеленого и устойчивого будущего.

Интерактивная дискуссия продолжилась сессией вопросов и ответов.

Мероприятие демонстрирует приверженность компании Bakcell достижению целей устойчивого развития и внесению вклада в экономическое развитие посредством зеленых технологий.

О компании Bakcell

Bakcell - это первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания Bakcell предоставляет качественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Компания вносит свой вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инноваций и решений на основе искусственного интеллекта, являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор азербайджанской экономики.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

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