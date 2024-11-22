Панельная дискуссия на тему «Устойчивость с помощью искусственного интеллекта» от Bakcell

Лидер в области инноваций и скорости, компания Bakcell, провела панельную дискуссию на тему «Устойчивость с помощью искусственного интеллекта».

Спикерами мероприятия выступили директор по маркетингу Bakcell Эльхан Садыгзаде, руководитель департамента консультационных услуг PwC Azerbaijan Фарид Гаттал и руководитель по инновациям Агентства инноваций и цифрового развития Евгения Бикмурзина. Модератором дискуссии выступила директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью Bakcell Айсель Сулейманова.

Основной целью мероприятия стало обсуждение роли искусственного интеллекта и инновационных технологий в достижении целей устойчивого развития, а также перспектив, которые создает переход на зеленые технологии для окружающей среды и экономики. Спикеры отметили, что технологии на базе искусственного интеллекта способствуют более эффективному использованию ресурсов и внедрению новых подходов в борьбе с изменениями климата. Было подчеркнуто, что расширение применения искусственного интеллекта укрепляет экологическую и экономическую устойчивость, внося значительный вклад в построение зеленого и устойчивого будущего.

Интерактивная дискуссия продолжилась сессией вопросов и ответов.

Мероприятие демонстрирует приверженность компании Bakcell достижению целей устойчивого развития и внесению вклада в экономическое развитие посредством зеленых технологий.