SOCAR продает часть своего бизнеса в Турции

Одна из дочерних компаний SOCAR — Socar Turkey Dogalgaz Yatirim AS — владеет операторами местных газораспределительных сетей Bursagaz и Kayserigaz, работающими в турецких провинциях Бурса и Кайсери. Эти компании обслуживают в общей сложности 1,9 миллиона абонентов. В прошлом году Bursagaz и Kayserigaz реализовали абонентам 1,7 миллиарда кубометров газа. SOCAR приобрела акции этих компаний у немецкой EWE AG в 2019 году, сумма сделки не разглашалась.

Источник сообщил, что переговоры о продаже акций Socar Turkey Dogalgaz Yatirim AS начались недавно, но детали сделки не уточняются. Знакомые с ситуацией лица предполагают, что в случае нахождения покупателя продажа может принести SOCAR несколько сотен миллионов долларов.

Среди потенциальных покупателей названы Aksa Dogal Gaz Dagitim AS, Ahlatci Dogal Gaz AS и Palmet Enerji AS, которые ведут прямые переговоры с турецкой дочерней компанией SOCAR. Источники, пожелавшие сохранить анонимность, указали, что информация носит конфиденциальный характер. Представители Aksa, Ahlatci и Palmet отказались от комментариев.

Руководитель подразделения природного газа компании Socar Turkey Фуад Ибрагимов в интервью сайту dogalgaz.com.tr в марте этого года говорил о планах развития бизнеса газораспределительной сети компании в Турции. Он отметил, что Socar Turkey Dogalgaz Yatirim AS обслуживает 1,9 миллиона абонентов в провинциях Бурса и Кайсери, из которых 1,2 миллиона приходится только на компанию Bursagaz, которая является четвертым по величине оператором газораспределительных сетей в Турции.