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SOCAR продает часть своего бизнеса в Турции

Отдел информации
16:41 2108

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR ведет переговоры о продаже части своего бизнеса, связанного с газораспределительной сетью в Турции. Об этом сообщил источник в SOCAR агентству Bloomberg.

Одна из дочерних компаний SOCAR — Socar Turkey Dogalgaz Yatirim AS — владеет операторами местных газораспределительных сетей Bursagaz и Kayserigaz, работающими в турецких провинциях Бурса и Кайсери. Эти компании обслуживают в общей сложности 1,9 миллиона абонентов. В прошлом году Bursagaz и Kayserigaz реализовали абонентам 1,7 миллиарда кубометров газа. SOCAR приобрела акции этих компаний у немецкой EWE AG в 2019 году, сумма сделки не разглашалась.

SOCAR ведет переговоры о продаже части своего бизнеса в Турции

Источник сообщил, что переговоры о продаже акций Socar Turkey Dogalgaz Yatirim AS начались недавно, но детали сделки не уточняются. Знакомые с ситуацией лица предполагают, что в случае нахождения покупателя продажа может принести SOCAR несколько сотен миллионов долларов.

Среди потенциальных покупателей названы Aksa Dogal Gaz Dagitim AS, Ahlatci Dogal Gaz AS и Palmet Enerji AS, которые ведут прямые переговоры с турецкой дочерней компанией SOCAR. Источники, пожелавшие сохранить анонимность, указали, что информация носит конфиденциальный характер. Представители Aksa, Ahlatci и Palmet отказались от комментариев.

Руководитель подразделения природного газа компании Socar Turkey Фуад Ибрагимов в интервью сайту dogalgaz.com.tr в марте этого года говорил о планах развития бизнеса газораспределительной сети компании в Турции. Он отметил, что Socar Turkey Dogalgaz Yatirim AS обслуживает 1,9 миллиона абонентов в провинциях Бурса и Кайсери, из которых 1,2 миллиона приходится только на компанию Bursagaz, которая является четвертым по величине оператором газораспределительных сетей в Турции.

Руководитель подразделения природного газа компании Socar Turkey Фуад Ибрагимов

По словам Ибрагимова, Bursagaz управляет сетью протяженностью около 7600 километров, охватывающей 11 районов Бурсы. С 2019 года SOCAR инвестировала около 170 миллионов долларов в Bursagaz и Kayserigaz и планирует увеличить объем инвестиций, расширив газораспределительную сеть этих компаний до 14 700 километров к концу года.

Отметим, что общий объем инвестиций SOCAR в Турцию составляет около 18 миллиардов долларов. Компания владеет в стране нефтеперерабатывающим заводом STAR, а также нефтехимическими и перерабатывающими предприятиями.

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