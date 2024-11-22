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На Западе предложили вернуть Украине ядерное оружие

17:00 891

Некоторые западные чиновники допускают возможность возвращения Украине ядерного оружия в качестве гарантии безопасности от будущих войн, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Издание пишет, что США и Европа обсуждают гарантии безопасности для Украины, Киев стремится получить приглашение в НАТО, однако это маловероятно. «Американские и европейские чиновники обсуждают сдерживание как возможную гарантию безопасности для Украины, такую как накопление обычного арсенала, достаточного для нанесения карательного удара в случае нарушения Россией режима прекращения огня.

Несколько чиновников даже предположили, что господин Байден может вернуть Украине ядерное оружие, которое было изъято у нее после распада Советского Союза. Это было бы мгновенным и огромным сдерживающим фактором. Но такой шаг был бы сложным и имел бы серьезные последствия», - отмечает издание.

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