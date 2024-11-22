USD 1.7000
EUR 1.7803
RUB 1.6785
Подписаться на уведомления
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...
Новость дня
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...

Меркель рассказала о неспособности Украины вернуть Донбасс

17:09 726

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью изданию Spiegel заявила, что Украина якобы не могла военным путем вернуть контроль над Донбассом в 2014 году.

«Я придерживалась мнения, что у этого не было шанса на успех. С другой стороны, я понимала, что украинцев нельзя оставлять беззащитными. Это была дилемма», — таким образом Меркель ответила на вопрос о том, почему она была против поставок оружия Украине в 2014 году.

По словам тогдашнего канцлера, даже в Украине велись споры, стоит ли пытаться военным путем вернуть контроль над Донбассом. В итоге Берлин не предоставлял оружие Киеву, но «поддерживал все усилия со стороны НАТО».

Разведка США предупреждает оборонкомпании
Разведка США предупреждает оборонкомпании
17:55 245
Переговоры Байрамова и Бербок в Баку
Переговоры Байрамова и Бербок в Баку новость дополнена
16:47 1674
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
08:05 6398
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом новая тенденция; все еще актуально
09:45 3802
В России начали продвигать культ личности Си Цзиньпина
В России начали продвигать культ личности Си Цзиньпина
15:52 1739
Шольц испугался российского «Орешника»
Шольц испугался российского «Орешника»
15:27 2920
Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор
Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор
14:46 3542
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами главная тема
12:56 4742
Зачем Путин трясет «Орешник»
Зачем Путин трясет «Орешник» главная тема; все еще актуально
00:03 11108
Джон Янг Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – уберечь советское наследие»
Джон Янг Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – уберечь советское наследие»
14:19 2369
Гаро Пайлан: «Хочу пить азербайджанский коньяк в Шуше, и чтобы азербайджанцы отдыхали у Севана»
Гаро Пайлан: «Хочу пить азербайджанский коньяк в Шуше, и чтобы азербайджанцы отдыхали у Севана»
13:29 4851

ЭТО ВАЖНО

Разведка США предупреждает оборонкомпании
Разведка США предупреждает оборонкомпании
17:55 245
Переговоры Байрамова и Бербок в Баку
Переговоры Байрамова и Бербок в Баку новость дополнена
16:47 1674
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
08:05 6398
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом новая тенденция; все еще актуально
09:45 3802
В России начали продвигать культ личности Си Цзиньпина
В России начали продвигать культ личности Си Цзиньпина
15:52 1739
Шольц испугался российского «Орешника»
Шольц испугался российского «Орешника»
15:27 2920
Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор
Саркисяну, отправлявшему лесоматериалы в Азербайджан, вынесли приговор
14:46 3542
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами главная тема
12:56 4742
Зачем Путин трясет «Орешник»
Зачем Путин трясет «Орешник» главная тема; все еще актуально
00:03 11108
Джон Янг Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – уберечь советское наследие»
Джон Янг Симпсон: «Дефицита воды в Азербайджане нет. Главное – уберечь советское наследие»
14:19 2369
Гаро Пайлан: «Хочу пить азербайджанский коньяк в Шуше, и чтобы азербайджанцы отдыхали у Севана»
Гаро Пайлан: «Хочу пить азербайджанский коньяк в Шуше, и чтобы азербайджанцы отдыхали у Севана»
13:29 4851
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться