Меркель рассказала о неспособности Украины вернуть Донбасс

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью изданию Spiegel заявила, что Украина якобы не могла военным путем вернуть контроль над Донбассом в 2014 году.

«Я придерживалась мнения, что у этого не было шанса на успех. С другой стороны, я понимала, что украинцев нельзя оставлять беззащитными. Это была дилемма», — таким образом Меркель ответила на вопрос о том, почему она была против поставок оружия Украине в 2014 году.

По словам тогдашнего канцлера, даже в Украине велись споры, стоит ли пытаться военным путем вернуть контроль над Донбассом. В итоге Берлин не предоставлял оружие Киеву, но «поддерживал все усилия со стороны НАТО».