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Украина может выторговать приемлемые условия благодаря Курску

17:16 728

Ракеты Storm Shadow и разрешение на использование их для ударов по территории России не изменят ход войны в Украине. Такую оценку дал директор по военным наукам британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) Мэтью Сэвилл, пишет The Times.

"Влияние Storm Shadow будет довольно ограниченным и в основном сосредоточено вокруг Курской области. Это дефицитный ресурс, они [Украина] бережно относятся к нему", - сказал он.

Отмечается, что, скорее всего, успехи Украины в Курской области России станут "ключевым козырем" на переговорах после инаугурации Дональда Трампа, учитывая активное продвижение войск РФ на востоке Украины.

"За последний месяц темпы российского прогресса ускорились. Украинцы истощены. Они физически и морально устали. Передышки нет", - отметил Сэвилл.

Указывается, что Россия несет колоссальные потери, но, несмотря на это, продолжает наступать. Чтобы помочь Киеву удержать линию до президентства Трампа, США приняли решение о поставке Украине противопехотных мин, пишет The Times.

Также в статье отмечается, что ситуация на фронте будет во многом зависеть от погоды зимой. Как сказал Сэвилл, Украина надеется на относительно мягкую зиму, что должно затормозить продвижение российских войск. Если же будет слишком холодно и земля замерзнет, то это упростит продвижение войск РФ.

"Даже если Трампу удастся добиться успеха в переговорах о прекращении огня, нет никаких гарантий, что Россия или Украина будут сотрудничать. Если уж на то пошло, Россия заинтересована в том, чтобы затянуть конфликт, чтобы получить больше выгод", - добавили в The Times.

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