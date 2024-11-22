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Меркель не жалеет о своем решении

«Сегодня другие страны пополняют военный сундук Путина»
17:27 537

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает правильным решение строить «Северный поток-2».

«Я видела в этом [строительстве новой ветки газопровода] одну из своих задач — получить дешевый газ для немецкой экономики. Сейчас же мы видим, какие последствия дорогие цены на энергоносители имеют для нашей страны», — сказала Меркель в интервью Der Spiegel.

Экс-канцлер также сослалась на политическую ситуацию того времени: «У меня не было бы политического большинства и, конечно же, никакой поддержки со стороны бизнес-сообщества для прекращения торговли газом с Россией».

При этом бывший канцлер отвергла заявления о том, что она якобы способствовала финансированию нападения России на Украину. «Россия начала войну, не имея газа в «Северном потоке-2». Сегодня другие страны пополняют военный сундук Путина», — подчеркнула Меркель.

Проект «Северный поток-2» был запущен в 2015 году. Укладка труб началась в сентябре 2018 года, завершилась в сентябре 2021-го. Газ по «Северному потоку-2» так и не был запущен — после начала войны в Украине Германия приостановила сертификацию проекта, а США ввели санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG. В конце сентября 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы, неповрежденной осталась только одна ветка СП-2. Компания-оператор Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях и отказалась прогнозировать сроки возвращения газопроводов в эксплуатацию. ЧП произошло в экономических зонах Швеции и Дании.

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