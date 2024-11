Израильский министр на могиле Альберта Агарунова

Министр транспорта и безопасности дорожного движения Государства Израиль Мири Регев и возглавляемая ею делегация посетили Аллею шехидов. Соответствующей публикацией посольство Израиля поделилось в соцсети Х.

Был возложен венок к монументу «Вечный огонь». Затем гости посетили могилу Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова.

🇮🇱 Israel’s Minister of Transport, National Infrastructure, and Road Safety, Miriam Regev, along with Ambassador @GeorgeDeek and her delegation, visited the Alley of Martyrs, where they laid a wreath at the Eternal Flame. Following this, they paid their respects at the grave of… pic.twitter.com/RVIHm0C0Pk