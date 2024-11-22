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Разведка США предупреждает оборонкомпании

17:55 261

Разведсообщество США предупредило американские компании военно-промышленного сектора о возросшей угрозе диверсий со стороны связанных с Россией субъектов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на предупреждение, обнародованное на сайте директора национальной разведки США.

В сообщении американского разведсообщества говорится, что российские спецслужбы могут вербовать «инсайдеров» из числа сотрудников оборонных предприятий и нанимать третьих лиц для совершения диверсий.

«Российские диверсии в Европе увеличивают риск для американских компаний за рубежом, а потенциально и в самих США», - указывают разведслужбы.

Документ выпущен на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина и других российских представителей. В своем видеообращении, посвященном удару по Украине российской ракетой средней дальности в ответ на удары западным дальнобойным оружием по территории РФ, Путин заявил, что Москва оставляет за собой право наносить удары по военным объектам тех стран, оружие которых украинские военные используют для ударов по России. Среди этих стран есть и США.

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