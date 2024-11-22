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Зеленский «разжаловал» Киркорова и Баскова

18:06 1729

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении 34 предателей Украины государственных наград. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы украинского государства. 

Отмечается, что в списке «предателей» – бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели.

Все они лишены государственных наград Украины бессрочно.

Государственных наград Украины лишены несколько человек, которые уже находятся под другими санкциями Украины, в частности, бывший народный депутат II-IV и IX созывов Виктор Медведчук (кум Владимира Путина – ред.), который был награжден орденами «За заслуги» I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени, имел звание «Заслуженный юрист Украины».

Лишен орденов «За заслуги» I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени, а также звания «Заслуженный экономист Украины» бывший премьер-министр Украины (2010-2014 во времена президентства Виктора Януковича) Николай Азаров.

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл лишен ордена князя Ярослава Мудрого I степени.

Почетного звания «Народный артист Украины» лишены российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, российский композитор Игорь Крутой, а певицы Каролина Куек (Ани Лорак) и Таисия Повалий - также звания «Заслуженный артист Украины».

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