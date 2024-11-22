Хуситы заявили об ударе по израильской базе

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар «гиперзвуковой баллистической ракетой» по израильской авиабазе Неватим, утверждает представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

«Ракетные войска Йемена провели военную операцию, атаковав принадлежащую израильскому противнику авиабазу Неватим в районе Негев на юге оккупированной Палестины. Операция была проведена с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2», которая успешно достигла своей цели», - сказал он в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Ранее армия Израиля сообщила, что ВВС страны перехватили ракету, выпущенную со стороны Йемена. Воздушная тревога объявлялась в районе Мертвого моря на юго-востоке еврейского государства. Согласно заявлению военных, ракета была перехвачена до того, как вторглась в израильское воздушное пространство.