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Россия рассчиталась ПВО за северокорейских солдат

18:17 1718

Россия предоставила Северной Корее зенитные ракеты и комплексы ПВО в обмен на отправку северокорейских солдат на войну с Украиной, сообщил главный советник по безопасности Южной Кореи Син Вон Сик в интервью телеканалу SBS.

«Россия предоставила КНДР оборудование и зенитные ракеты для укрепления систем ПВО. После неудачного запуска военного шпионского спутника Северной Кореи 27 мая Россия уже заявила о своем намерении поддержать спутниковые технологии КНДР и, как сообщается, поставила различные военные технологии», — цитирует советника агентство Yonhap.

В Сеуле полагают, что Москва также оказала различную экономическую помощь Пхеньяну, пояснил Син Вон Сик.

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