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Саркисян: «Трамп может начать давить на Армению»

18:21 1822

Для администрации Дональда Трампа украинское и иранское направление будут важны, и очевидно, что они будут важны и для нас, потому что это окажет на нас косвенное влияние. Об этом на обсуждении «Влияние выборов в Грузии, США, украинского конфликта на безопасность Армении» заявил армянский политолог Сурен Саркисян.

«Худшим сценарием может быть то, что нормализации отношений с Россией не произойдет, с другой стороны, они начнут оказывать сильное давление на Иран, в том числе и на нас. Предположим, они скажут: знаете, вам нужно сократить товарооборот с Ираном, это может быть разрушительно для нашей экономики, это наихудший сценарий.

Немного лучшим сценарием было бы то, что Трамп начнет находить точки соприкосновения с Ираном и Израилем, что маловероятно. Этот сценарий может существовать с учетом его обещаний принести мир. Кстати, он также находится в конкуренции с Обамой в этом плане, потому что хочет получить Нобелевскую премию, как Обама», - отметил политолог.

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