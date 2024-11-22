Евро опустился до минимума двух лет, британский фунт также падает, после того как опубликованные в пятницу данные указали на значительное снижение темпов деловой активности на обоих рынках, передает Reuters.

Евро к 17:12 по бакинскому времени снизился на 0,58% до $1,0412, ранее в ходе сессии просев более чем на 1% до минимума с ноября 2022 года, после того как данные показали, что одновременно с сокращением в секторе услуг еврозоны, доминирующим в валютном блоке, еще больше усугубился спад в промышленности.

Фунт стерлингов упал на 0,58% - до $1,2512, после того как объем розничных продаж в Великобритании в октябре сократился гораздо сильнее, чем ожидалось, и данные PMI показали, что деловая активность в Великобритании сократилась впервые более чем за год.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,44% до 107,53, в ходе сессии коснувшись максимума с ноября 2022 года в 107,6.