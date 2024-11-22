Украина просит США помочь сбивать «Орешники»

Украина обсуждает с США вопрос о предоставлении оружия, которое способно сбивать межконтинентальные ракеты, пишут украинские СМИ.

Собеседники агентства отметили, что речь может идти о модернизированной версии ЗРК Patriot или боевых системах Aegis, аналогичных тем, что ранее были размещены на базе Военно-морских сил США в Польше.

Президент Владимир Путин накануне сообщил о применении баллистической ракеты «Орешник» для удара по объекту в Днепре. Поводом он назвал удары ВСУ 19 и 21 ноября по российским территориям ракетами ATACMS и Storm Shadow, переданными западными странами. Ракета была без ядерного заряда.