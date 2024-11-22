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Минобороны России назвало цель удара «Орешника»

18:39 1702

Целью удара баллистической ракеты средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» был объект оборонно-промышленного комплекса Украины. Он находится в Днепре, утверждает Минобороны РФ.

Удар нанесли 21 ноября в ответ на применение американского и британского оружия, сообщили российские военные, «все боевые блоки» ракет «достигли цели». Удар стал первым применением этой ракеты в боевых условиях, подчеркнуло ведомство.

Об «Орешнике» впервые стало известно из видеообращения президента РФ Владимира Путина вечером 21 ноября. По его словам, целью был «один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов».

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