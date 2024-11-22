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У «Хезболлы» продолжают находить российское оружие

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18:51 718

Боевики «Хезболлы» пользуются противотанковыми ракетными комплексами «Корнет» российского производства. Такое вооружение у них нашли израильские солдаты.

По данным ЦАХАЛ, израильские бойцы продолжают уничтожение крупного террористического центра «Хезболлы» в южной части Ливана, который включает боевые комплексы, противотанковые позиции, многочисленные склады оружия, содержащие гранаты, огнестрельное оружие и боевую технику, наблюдательные пункты и многое другое.

В ходе такой операции солдаты ЦАХАЛ обнаружили скрытую позицию, где находился ПТРК «Корнет», дальность стрельбы которого составляет около 8 километров. Такой ПТРК обнаружили возле тела боевика «Хезболлы», который был ликвидирован в ходе одного из ударов. На позиции боевика также нашли ударный беспилотник.

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