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Бразилец и португалец вывели «Араз-Нахчыван» в лидеры

Опередили «Карабах»; видео
Отдел спорта
19:07 1013

Сегодня стартовал 14-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

В Товузе гянджинский «Кяпяз», занимающий последнее место, принимал «Араз-Нахчыван» и проиграл со счетом 0:2. На 25-й минуте бразилец Фелипе Сантос забил первый гол, а на 85-й минуте португалец Бернарду Диаш поставил точку в матче.

Благодаря этой победе «Араз-Нахчыван», возглавляемый Эльмаром Бахшиевым, с 33 очками опередил «Карабах» и поднялся на 1-е место. У чемпиона 31 очко и два матча в запасе.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Завтра состоятся матчи «Сабаил» - «Карабах» (17:00) и «Нефтчи» - «Зиря» (19:00). 24 ноября встретятся: «Туран-Товуз» - «Сабах» (17:00) и «Сумгаит» - «Шамахы» (19:00).

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