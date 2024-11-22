Космический взлет биткоина. Что это?

С каждым днем биткоин устанавливает беспрецедентные исторические рекорды. Говорить о сегодняшней цене самой популярной в мире криптовалюты нет смысла, поскольку зачастую она меняется по нескольку раз в день. Причем не на два-три доллара, а сразу на тысячу, а то и более, неумолимо приближаясь к отметке 100.000 долларов за один биткоин. Впрочем, не исключено, что пока пишется этот текст, биткоин пробьет и этот потолок, что, кстати, прогнозируют многие эксперты. При том, что еще месяц назад ни один аналитик криптовалют не мог даже предположить такую возможность. Да, у биткоина бывали периоды взлета и падений, но в целом он вел себя более чем скромно. И тут вдруг такой космический взлет!

Как утверждают в последние дни все эксперты, основной причиной быстрого роста биткоина и криптовалюты в целом стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Как известно, в ходе своей предвыборной кампании кандидат от Республиканской партии неоднократно обещал не только поддержать криптоиндустрию и американские горнодобывающие компании, но и превратить США в «криптостолицу планеты», а также массово инвестировать в цифровые финансы. «Если будущее будет определяться криптовалютой, то я хочу, чтобы ее добывали, выпускали и производили в Соединенных Штатах Америки», — заявил Трамп на одном из предвыборных митингов. Безусловно, подобного рода заверения избранного президента США не могли пройти бесследно. Интерес к криптовалюте и, в частности, к биткоину, резко возрос. В результате цена криптовалюты, занимавшей в ходе предвыборной гонки достаточно скромные позиции, резко пошла в гору. Изначально поверить в такое криптовалютное чудо было практически невозможно. Ведь американцы, да и весь мир в целом, хорошо помнили открытое недоверие Трампа к криптовалютам в период его первой президентской каденции.

Но готовясь стать 47-м президентом США, Дональд Трамп окружил себя такими убежденными сторонниками криптовалюты, как Илон Маск, Говард Лютник, связанный с Tether, а также Дэвид Бэйли, глава одного из старейших журналов о криптовалютах Bitcoin Magazine. Многомиллионные взносы этих людей в предвыборную кампанию Трампа в немалой степени способствовали его победе. Кроме того, в Конгресс США было избрано более двухсот пятидесяти политиков, выступающих за криптовалюту, а сенатор Шеррод Браун, главный противник криптовалют среди американских законодателей, лишился своего поста. Трамп как-то в шутку даже заявил, что в случае избрания на высший государственный пост мог бы отдать распоряжение выплатить криптовалютой государственный долг США, превышающий, как известно, 35 триллионов долларов. А в сентябре тогда еще кандидат в президенты от Республиканской партии, посетив криптобар PubKey в Нью-Йорке, купил себе и своим сторонникам несколько десятков гамбургеров на общую сумму 998,7 доллара, за которые впервые в жизни расплатился биткоинами. Поклонники криптовалют откровенно смакуют детали этой публичной акции, указывая, в частности, что Трамп оплатил угощение с помощью платежного приложения Strike, созданного на базе Lightning Network, а бар PubKey использовал для получения биткоинов Трампа приложение Zaprite. Сегодня Дональд Трамп считает, что США должны обратить самое серьезное внимание на криптовалюту, иначе на этом рынке будут доминировать другие страны и, прежде всего, Китай.