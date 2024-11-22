«Хезболла» стреляет. Страдают итальянцы

Штаб командования западного сектора Временных сил ООН в Южном Ливане (UNIFIL) в поселении Шамаа подвергся артиллерийскому обстрелу, четверо итальянских миротворцев получили ранения, сообщается в заявлении командования UNIFIL в Ливане.

"Сегодня снаряды 122 мм попали в штаб командования западного сектора в Шамаа, что привело к ранению четверых итальянских миротворцев. Они госпитализированы. И по счастливой случайности их жизням ничего не угрожает", - написано в коммюнике.

Согласно заявлению, снаряды, которыми была обстреляна позиция миротворцев, вероятней всего были выпущены движением "Хезболла".