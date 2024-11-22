USD 1.7000
EUR 1.7803
RUB 1.6785
Подписаться на уведомления
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...
Новость дня
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...

«Хезболла» стреляет. Страдают итальянцы

19:18 627

Штаб командования западного сектора Временных сил ООН в Южном Ливане (UNIFIL) в поселении Шамаа подвергся артиллерийскому обстрелу, четверо итальянских миротворцев получили ранения, сообщается в заявлении командования UNIFIL в Ливане.

"Сегодня снаряды 122 мм попали в штаб командования западного сектора в Шамаа, что привело к ранению четверых итальянских миротворцев. Они госпитализированы. И по счастливой случайности их жизням ничего не угрожает", - написано в коммюнике.

Согласно заявлению, снаряды, которыми была обстреляна позиция миротворцев, вероятней всего были выпущены движением "Хезболла".

«Молоканский сад» после ремонта: плитки потрескались, покореженный асфальт, торчат кабели, сточные воды растекаются…
«Молоканский сад» после ремонта: плитки потрескались, покореженный асфальт, торчат кабели, сточные воды растекаются…
20:30 136
Гендиректор Международного агентства ВИЭ в интервью haqqin.az: «Будущее – это не топливо, а технологии»
Гендиректор Международного агентства ВИЭ в интервью haqqin.az: «Будущее – это не топливо, а технологии»
20:09 197
Что Сахиль Бабаев с Микаилом Джаббаровым обсуждают с Израилем?
Что Сахиль Бабаев с Микаилом Джаббаровым обсуждают с Израилем?
19:35 908
SOCAR продает часть своего бизнеса в Турции
SOCAR продает часть своего бизнеса в Турции
16:41 4384
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
11:04 7034
Бразилец и португалец вывели «Араз-Нахчыван» в лидеры
Бразилец и португалец вывели «Араз-Нахчыван» в лидеры Опередили «Карабах»; видео
19:07 1015
Евро упал
Евро упал
18:20 2817
Разведка США предупреждает оборонкомпании
Разведка США предупреждает оборонкомпании
17:55 2752
Переговоры Байрамова и Бербок в Баку
Переговоры Байрамова и Бербок в Баку новость дополнена
16:47 2815
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
08:05 6992
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом новая тенденция; все еще актуально
09:45 4212

ЭТО ВАЖНО

«Молоканский сад» после ремонта: плитки потрескались, покореженный асфальт, торчат кабели, сточные воды растекаются…
«Молоканский сад» после ремонта: плитки потрескались, покореженный асфальт, торчат кабели, сточные воды растекаются…
20:30 136
Гендиректор Международного агентства ВИЭ в интервью haqqin.az: «Будущее – это не топливо, а технологии»
Гендиректор Международного агентства ВИЭ в интервью haqqin.az: «Будущее – это не топливо, а технологии»
20:09 197
Что Сахиль Бабаев с Микаилом Джаббаровым обсуждают с Израилем?
Что Сахиль Бабаев с Микаилом Джаббаровым обсуждают с Израилем?
19:35 908
SOCAR продает часть своего бизнеса в Турции
SOCAR продает часть своего бизнеса в Турции
16:41 4384
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
Россия оправдала юных азербайджанцев, скандировавших «Да здравствует Азербайджан!»
11:04 7034
Бразилец и португалец вывели «Араз-Нахчыван» в лидеры
Бразилец и португалец вывели «Араз-Нахчыван» в лидеры Опередили «Карабах»; видео
19:07 1015
Евро упал
Евро упал
18:20 2817
Разведка США предупреждает оборонкомпании
Разведка США предупреждает оборонкомпании
17:55 2752
Переговоры Байрамова и Бербок в Баку
Переговоры Байрамова и Бербок в Баку новость дополнена
16:47 2815
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
Азербайджанский футбол опустили ниже плинтуса. А спросить-то и не с кого!
08:05 6992
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом
Американские прокуроры преследуют миллиардеров и за рубежом новая тенденция; все еще актуально
09:45 4212
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться