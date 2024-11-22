Польский судья сбежал к Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом предоставил убежище в стране бывшему польскому судье Томашу Шмидту, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

"Президент сегодня подписал указы о приеме в гражданство и предоставлении убежища. Президентом предоставлено убежище в Беларуси Томашу Шмидту, преследуемому по политическим мотивам в Польше", - говорится в сообщении.

Напомним, что польский судья Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в белорусской столице, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Беларуси.

Шмидт был привлечен в Польше к уголовной ответственности и заочно арестован. Варшава же обвинила судью "в участии в деятельности иностранной разведки против Республики Польша".