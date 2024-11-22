Саакашвили в отчаянии: «Мы потеряем страну»

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили призвал своих сторонников прекратить «игру в балеринок» и обратиться к радикальным формам протеста для «возвращения страны».

Отбывающий тюремный срок экс-президент обратился к единомышленникам во время очередного заседания по делу о незаконном пересечении границы. Политика подключали по видеосвязи из тбилисской клиники «Вивамед», куда в мае 2022 года его перевели из-за ухудшения состояния здоровья. На груди у Саакашвили был стикер с черной отметкой – такие используют протестующие против фальсификации выборов в Грузии.

«У нас отнимают страну. Либо мы продолжим сопротивление и вернем себе страну, либо прекратим сопротивление и Грузия, как независимая страна, прекратит существование…».