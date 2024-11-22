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Что Сахиль Бабаев с Микаилом Джаббаровым обсуждают с Израилем?

19:35 912

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и министр экономики Микаил Джаббаров встретились с министром транспорта и безопасности дорожного движения Израиля Мири Регев.

На встрече обсуждались вопросы расширения социально-экономических, а также торговых связей, возможности совместного сотрудничества и обмена опытом в транспортном и транзитном секторах, интенсификации партнерства в области инноваций.

Стороны обменялись мнениями о потенциальных направлениях совместной экономической деятельности, содействии связям между деловыми кругами, гуманитарному и иному сотрудничеству.

Совместное фото после переговоров
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