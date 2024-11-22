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Испания готовится к войне

19:43 1115

Правительство Испании готовит нацплан на случай войны. Об этом сообщает газета «20 Minutos».

Инициатива по созданию руководства на случай возможного военного конфликта является частью второй национальной стратегии по гражданской защите.

Отмечается, что Испания следует примерам таких стран, как Финляндия, Норвегия и Швеция, которые уже начали распространять среди граждан несколько основных рекомендаций для преодоления кризиса в ходе возможных военных действий.

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