У посольства США взорвали подозрительную посылку
Посольство США в Лондоне возобновило работу в штатном режиме после того, как британская полиция провела контролируемый взрыв подозрительной посылки, которую обнаружили у американского посольства, сообщает в пятницу Associated Press (AP).
"Местные власти провели расследование и изъяли подозрительную посылку, оставленную у здания посольства", - приводит агентство выдержку из заявления посольства.
В полиции сообщили о начале расследования по факту инцидента. Кроме того, в полиции отметили, что большая часть полицейских завершили практически всю необходимую работу у посольства, однако в окрестностях пока остаются полицейские кордоны.
Ранее провели эвакуацию южного терминала лондонского аэропорта Гэтвик после обнаружения подозрительного багажа.
По данным Sky News, на место происшествия направили отряд саперов и группу кинологов после того, как в багаже одного из пассажиров обнаружили предметы, запрещенные к перевозке.