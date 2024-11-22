У посольства США взорвали подозрительную посылку

Посольство США в Лондоне возобновило работу в штатном режиме после того, как британская полиция провела контролируемый взрыв подозрительной посылки, которую обнаружили у американского посольства, сообщает в пятницу Associated Press (AP).

"Местные власти провели расследование и изъяли подозрительную посылку, оставленную у здания посольства", - приводит агентство выдержку из заявления посольства.