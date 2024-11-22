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Гендиректор Международного агентства ВИЭ в интервью haqqin.az: «Будущее – это не топливо, а технологии»

Записал: Ага Гасымлы, собкор
20:09 199

«Цель, заявленная на COP28 в Дубае - глобальный переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) к 2050 году, - остается в силе, и на этом пути предстоит решить ряд стратегических задач», - сказал в беседе с haqqin.az генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера.

По его словам, первая задача — это преодоление структурных барьеров.

«Мы называем их так потому, что они препятствуют повышению темпов перехода на «зеленую» энергию, - пояснил Камера. - В прошлом году мы также установили глобальные задачи - утроение возобновляемых мощностей и удвоение их энергоэффективности к 2030 году, что имеет решающее значение для ограничения глобального повышения температуры до уровня ниже 1,5 градусов Цельсия.

Следует понимать, что для ВИЭ нужна физическая инфраструктура. Как корабли или трубопроводы для транспортировки газа. Будущее – это не топливо, а технологии, с помощью которых мы сможем использовать ресурсы окружающей среды - солнца, ветра, геотермальной и гидроэнергетики. Инновации позволяют сделать сеть возобновляемых источников энергии более взаимосвязанной, гибкой и сбалансированной. То есть нужна эффективная инфраструктура для производства и бесперебойной передачи «зеленой» энергии».

Франческо Ла Камера

Франческо Ла Камера подчеркнул, что процесс строительства возобновляемой инфраструктуры проходит во всем мире, включая Азербайджан.

«Мир уже определил возобновляемую энергию как технологию, способную решить проблему глобального изменения климата, - сказал он. - К 2035 году мы приблизимся к нулевому выбросу, использование ископаемого топлива будет крайне незначительным, а квоты на выбросы будут соответствовать способности природы поглощать CO2. Второе — это преобразование и интеграция глобальных целей по ВИЭ в национальные программы по «зеленой» энергетике. То есть, активизация общих усилий и повышение темпов перехода на ВИЭ, чтобы у каждой страны была своя программа со сроками, гибким финансированием, интеграцией ВИЭ в общую энергетическую систему, правильная правовая среда, налаженная система переподготовки кадров и прочее. Также очень важно, чтобы были хорошие кредитные условия и поощрение инновационных проектов в сфере ВИЭ».

Глава IRENA высказал свое мнение по поводу споров на COP29 относительного того, является ли атомная энергетика «чистой».

«Здесь важную роль играет тот факт, что энергия АЭС стоит намного дороже, чем из возобновляемых источников, - сказал он. - Поэтому ядерная энергетика может быть только частью энергетического баланса стран. Поймите, у ВИЭ нет альтернативы как источника дешевой и безопасной энергии. К тому же энергия ветра, солнца, геотермальных источников и гидроэнергетика не только дешевле атомной, но и может быть развернута в любой стране мира гораздо быстрее. Во многом именно поэтому в последние годы ветряные и солнечные электростанции наращивали генерирующие мощности быстрее, чем любой другой тип энергетики».

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