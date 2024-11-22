Гендиректор Международного агентства ВИЭ в интервью haqqin.az: «Будущее – это не топливо, а технологии»

«Цель, заявленная на COP28 в Дубае - глобальный переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) к 2050 году, - остается в силе, и на этом пути предстоит решить ряд стратегических задач», - сказал в беседе с haqqin.az генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера.

По его словам, первая задача — это преодоление структурных барьеров.

«Мы называем их так потому, что они препятствуют повышению темпов перехода на «зеленую» энергию, - пояснил Камера. - В прошлом году мы также установили глобальные задачи - утроение возобновляемых мощностей и удвоение их энергоэффективности к 2030 году, что имеет решающее значение для ограничения глобального повышения температуры до уровня ниже 1,5 градусов Цельсия.

Следует понимать, что для ВИЭ нужна физическая инфраструктура. Как корабли или трубопроводы для транспортировки газа. Будущее – это не топливо, а технологии, с помощью которых мы сможем использовать ресурсы окружающей среды - солнца, ветра, геотермальной и гидроэнергетики. Инновации позволяют сделать сеть возобновляемых источников энергии более взаимосвязанной, гибкой и сбалансированной. То есть нужна эффективная инфраструктура для производства и бесперебойной передачи «зеленой» энергии».