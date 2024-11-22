Пашинян заявил, что Армения хочет в Евросоюз
22 ноября 2024, 23:25 3408
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному ТВ Армении заявил, что в армянском обществе позитивно настроены относительно сближения республики с Евросоюзом.
"Я не осмелюсь сказать, что по вопросу сближения с ЕС есть общественный консенсус. Но несомненно, что по этому вопросу в обществе есть позитивный настрой. Получается, что эту повестку Армении и ЕС предложил я", - сказал Пашинян.
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