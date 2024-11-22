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Тамара Аббаслы: «Врачи не давали надежд… Легкие детей не раскрылись»

наш спецреп
Жаля Агазаде, собкор
20:45 1793

Роженицу привезли прямо из района. Сообщили, что у нее серьезные проблемы - повышенное давление и расширение почек, роды могут быть рискованными. Вот-вот родится ребенок, и все с нетерпением ждут этого момента. Наконец, дверь открывается, и семье Мамедовых сообщают, что все тревоги позади - мать и ребенок в порядке.

Мы находимся в Сумгаитском перинатальном центре, оказывающим помощь не только жителям города, но и женщинам групп повышенного риска из соседних регионов, а также недоношенным и тяжелобольным новорожденным.

Тамара Аббаслы — одна из пациенток с осложненной беременностью. Толком не успев оправиться после гриппа, она внезапно столкнулась с преждевременными схватками и в тяжелом состоянии была доставлена в перинатальный центр.

«До родов оставалось еще три месяца, - рассказала Тамара. - Грипп, сильные схватки и преждевременные роды вызвали серьезные опасения за жизнь моих двойняшек, которые родились с помощью кесарева сечения. Врачи не давали особых надежд, поскольку легкие детей не раскрылись».

Недоношенных двойняшек на пять дней поместили в кувез. По словам Тамары, своевременно оказанная медицинская помощь и правильное лечение помогли сохранить жизнь и ей, и ее новорожденным детям.

«Я стояла на учете в частной клинике, но, по счастью, попала сюда, - поделилась Аббаслы. - В частной клинике мы бы просто не смогли оплатить роды, лечение двух детей и все необходимые медикаменты. Здесь же все услуги покрылись обязательным медицинским страхованием».

Джамаля Салахова рассказывает, что жену ее брата доставили в частную клинику в Сумгаите с диагнозом «тяжелая преэклампсия». Врачи предупредили, что роды в таком состоянии опасны для жизни как матери, так и ребенка - существовала реальная угроза смерти роженицы или, в лучшем случае, удаления матки.

«Как только мы привезли ее в частную клинику, нам сказали, что нужно внести депозит и за мать, и за будущего новорожденного, - рассказала Салахова. - Мы не смогли собрать необходимую сумму, а состояние матери продолжало ухудшаться. В итоге перевезли ее в Сумгаитский перинатальный центр, где врачи продлили беременность на неделю, а затем провели операцию кесарева сечения. В центре никаких депозитов от нас не потребовали - наличие обязательной медицинской страховки стало спасением для жены и ребенка моего брата…».

Сумгаитский перинатальный центр является медицинским учреждением третьего уровня, оказывающим помощь женщинам с тяжелыми акушерскими или экстрагенитальными патологиями. Ранее подобные патологии зачастую приводили к смерти матери или ребенка, либо к тому, что женщины теряли возможность повторно забеременеть, а дети рождались с серьезными заболеваниями.

Директор центра Тарана Раджабли рассказала нам, что в учреждении, рассчитанном на 140 стационарных коек, действует также Центр репродуктивного здоровья для женщин. За последние семь месяцев в Сумгаитский перинатальный центр поступило 128 беременных с перинатальными патологиями и экстрагенитальными заболеваниями, а также 228 новорожденных младенцев, доставленных в тяжелом состоянии.

«В центре организована мультидисциплинарная медицинская помощь, - сказала Тарана Раджабли. - Имеются отделения неонатальной реанимации и патологии для новорожденных, а также служба катамнестического наблюдения, играющая ключевую роль в лечении новорожденных. Мы занимаемся также наблюдением за недоношенными и больными новорожденными».

Здесь важно учесть, что в системе здравоохранения Азербайджана еще с 2015 года были введены принципиально новые критерии живорождения. По словам Раджабли, в советские времена дети, родившиеся до двадцати восьми недель беременности, новорожденными не считались и официально регистрировались, как «поздний выкидыш». Однако по новым правилам, ребенок, родившийся после 22 недель беременности с весом более 500 граммов, считается живорожденным. Такие младенцы нуждаются в специальном уходе, включая кувезы и аппараты для респираторной поддержки, предоставляемые сегодня в рамках обязательного медицинского страхования.

«В центре выполняются все возможные виды медицинского вмешательства для выживания и, что не менее важно, здорового развития недоношенных детей, - подчеркнула директор. - В больнице проводятся полные неонатальные и перинатальные скрининги, которые в рамках Пакета услуг для беременных выполняются с помощью тестов второго, третьего и четвертого уровней, что играет важную роль в диагностике наследственных заболеваний. Для всех медицинских манипуляций применяются методы обезболивания, которые полностью соответствуют международным стандартам и также включены в Пакет услуг обязательного медицинского страхования. Введение этих стандартов способствует увеличению удовлетворенности пациентов».

Как отметила Раджабли, для выживания и здорового роста недоношенных детей в центре обеспечиваются все необходимые виды медицинского вмешательства. В частности, проводятся полные неонатальные и перинатальные скрининги, пренатальные обследования с помощью тестов на выявление генетических заболеваний, а также международные стандарты обезболивания. Помимо этого, здесь оказывают психоэмоциональную поддержку семьям рожениц, а отцам дают возможность участвовать в уходе за новорожденными, применяя так называемый «метод кенгуру».

«На данный момент самым легким ребенком, появившимся на свет в нашем Центре, была Софи, родившаяся на 26-й неделе и весившая 670 граммов, - рассказала Тарана Раджабли. - Сейчас ей уже пять лет. И физическое, и умственное развитие Софи протекает нормально».

По словам специалиста, в учреждении успешно проводятся неонатальные операции для младенцев с врожденными патологиями, включая операции на позвоночнике, пищеводе и кишечнике. В частности, за последние одиннадцать месяцев были проведены 24 неонатальные операции.

Медицинский персонал проводит также бесплатное обследования на наличие вируса папилломы (HPV), вызывающего до 90 процентов случаев онкологических заболеваний женских репродуктивных органов.

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