Тамара Аббаслы: «Врачи не давали надежд… Легкие детей не раскрылись»

Роженицу привезли прямо из района. Сообщили, что у нее серьезные проблемы - повышенное давление и расширение почек, роды могут быть рискованными. Вот-вот родится ребенок, и все с нетерпением ждут этого момента. Наконец, дверь открывается, и семье Мамедовых сообщают, что все тревоги позади - мать и ребенок в порядке. Мы находимся в Сумгаитском перинатальном центре, оказывающим помощь не только жителям города, но и женщинам групп повышенного риска из соседних регионов, а также недоношенным и тяжелобольным новорожденным. Тамара Аббаслы — одна из пациенток с осложненной беременностью. Толком не успев оправиться после гриппа, она внезапно столкнулась с преждевременными схватками и в тяжелом состоянии была доставлена в перинатальный центр. «До родов оставалось еще три месяца, - рассказала Тамара. - Грипп, сильные схватки и преждевременные роды вызвали серьезные опасения за жизнь моих двойняшек, которые родились с помощью кесарева сечения. Врачи не давали особых надежд, поскольку легкие детей не раскрылись».

Недоношенных двойняшек на пять дней поместили в кувез. По словам Тамары, своевременно оказанная медицинская помощь и правильное лечение помогли сохранить жизнь и ей, и ее новорожденным детям. «Я стояла на учете в частной клинике, но, по счастью, попала сюда, - поделилась Аббаслы. - В частной клинике мы бы просто не смогли оплатить роды, лечение двух детей и все необходимые медикаменты. Здесь же все услуги покрылись обязательным медицинским страхованием». Джамаля Салахова рассказывает, что жену ее брата доставили в частную клинику в Сумгаите с диагнозом «тяжелая преэклампсия». Врачи предупредили, что роды в таком состоянии опасны для жизни как матери, так и ребенка - существовала реальная угроза смерти роженицы или, в лучшем случае, удаления матки. «Как только мы привезли ее в частную клинику, нам сказали, что нужно внести депозит и за мать, и за будущего новорожденного, - рассказала Салахова. - Мы не смогли собрать необходимую сумму, а состояние матери продолжало ухудшаться. В итоге перевезли ее в Сумгаитский перинатальный центр, где врачи продлили беременность на неделю, а затем провели операцию кесарева сечения. В центре никаких депозитов от нас не потребовали - наличие обязательной медицинской страховки стало спасением для жены и ребенка моего брата…». Сумгаитский перинатальный центр является медицинским учреждением третьего уровня, оказывающим помощь женщинам с тяжелыми акушерскими или экстрагенитальными патологиями. Ранее подобные патологии зачастую приводили к смерти матери или ребенка, либо к тому, что женщины теряли возможность повторно забеременеть, а дети рождались с серьезными заболеваниями. Директор центра Тарана Раджабли рассказала нам, что в учреждении, рассчитанном на 140 стационарных коек, действует также Центр репродуктивного здоровья для женщин. За последние семь месяцев в Сумгаитский перинатальный центр поступило 128 беременных с перинатальными патологиями и экстрагенитальными заболеваниями, а также 228 новорожденных младенцев, доставленных в тяжелом состоянии.