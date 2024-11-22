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Путин созвал генералов... и обещает новые сюрпризы

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20:48 3850

Президент России Владимир Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.

Совещание с участием главы российского государства прошло в Кремле.

Российский лидер поздравил руководство Минобороны и разработчиков с успешным испытанием комплекса "Орешник" и заявил, что Россия будет продолжать испытания комплекса "Орешник". Путин уточнил, что данная ракетная система не является средством массового поражения, а всего лишь - высокоточное оружие.

Путин восхваляет "Орешник"

"Достигнутые результаты и скорость разработки "Орешника" вызывают гордость и восхищение. Система "Орешник" будет поставлена на вооружение в ракетные войска. Система создана на базе новейших разработок, запас этих ракетных систем в России имеется",- отметил российский президент.

"Ракетная система "Орешник" является еще одним гарантом суверенитета и территориальной целостности России", - подчеркнул Путин. И добавил, что в России есть еще несколько ракетных систем, подобных "Орешнику".

При этом президент зявил, что вооруженные силы России каждый день накапливают наступательный потенциал. Путин заявил, что все задачи специальной военной операции будут решены.

По мнению Путина, будущее России во многом зависит от решения задач специальной военной операции, от слаженной работы всех родов войск по этому направлению.

 

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