Главнокомандующий ракетными войсками России: «Орешник» может поражать цели по всей Европе»
21:11 1875
Российский комплекс "Орешник" может поражать цели по всей Европе, заявил главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Исходя из поставленных задач и дальности действия данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности", - сказал Каракаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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