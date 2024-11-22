Главнокомандующий ракетными войсками России: «Орешник» может поражать цели по всей Европе»

Российский комплекс "Орешник" может поражать цели по всей Европе, заявил главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Исходя из поставленных задач и дальности действия данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности", - сказал Каракаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.