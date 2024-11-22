USD 1.7000
EUR 1.7803
RUB 1.6785
Подписаться на уведомления
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...
Новость дня
Ордер на арест Нетаньяху: Израиль негодует, ХАМАС приветствует, а Нидерланды задержат...

Смелый шаг Алиева: вертикально интегрированный холдинг

главный вопрос
Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az
21:48 1869

Как уже сообщал ранее haqqin.az, согласно указу азербайджанского президента, управленческое объединение транспортно-логистических компаний в рамках холдинга AZCON должно оказать позитивное воздействие не только на показатели отрасли, но и стимулировать развитие новой сервисной среды в Азербайджане.

Ряд экспертов скептически отреагировали на создание нового холдинга, назвав «слишком разноплановым» совмещение сфер с несовпадающей спецификой и финансовыми потоками.

Однако цифровизация и электрификация транспортного сектора, являющаяся одной из главных задач нового холдинга, окажет прямое влияние на множество отраслей экономики страны от туризма до промышленности. Транспортно-коммуникационный холдинг (AZCON) объединил под своим управлением все национальные транспортные отрасли - от авиа- и железнодорожного комплекса до метрополитена, такси, общественного транспорта и почты.

В этот же холдинг войдут в общей сложности тринадцать отраслевых системообразующих лидеров экономики в своих сферах деятельности, включая Бакинский международный морской торговый порт, Бакинский судостроительный завод, а также услуги связи, включая спутниковую.

Решение президента Ильхама Алиева создать в транспортной сфере вертикально интегрированный холдинг – это редкий и достаточно смелый в мировой экономике шаг

Даже учитывая, что консолидация государственных компаний в крупные холдинги является в разных странах популярной практикой последних десятилетий, решение президента Ильхама Алиева создать в транспортной сфере вертикально интегрированный холдинг – это редкий и достаточно смелый в мировой экономике шаг по повышению системного влияния транспортной составляющей отдельно взятой страны на множество направлений, отвечающий к тому же современным вызовам декарбонизации.

При этом не будем забывать, что азербайджанская транспортная политика в достаточной мере влияет и на соседей, стимулируя создание монолитной автомобильной и железнодорожной сети, «сшивающей» регион Южного Кавказа с востока на запад и с севера на юг.

Напомним, что к 2028 году правительство Азербайджана планирует увеличить долю транспортного сектора в общем объеме ВВП до 12 процентов – достаточно мощный рывок, учитывая, что, например, сегодня доля чистых налогов на продукцию с клеймом made in Azerbaijan и тарифы на импорт в совокупности составляют чуть больше 10 процентов ВВП.

Азербайджанская транспортная политика в достаточной мере влияет и на соседей, стимулируя создание монолитной автомобильной и железнодорожной сети, «сшивающей» регион Южного Кавказа с востока на запад и с севера на юг

Задача достаточно амбициозная, но вполне осуществимая, поскольку в чистом виде сектор транспорта и складского хозяйства уже занимает около 7 процентов ВВП (в конце 2010-х годов – 5 процентов). К этому также можно добавить 1-1,5 процента из большой группы "торговли", к которой азербайджанская статистика относит сегмент услуг по "ремонту транспортных средств".

Добавим, что в компетенцию AZCON войдут сектор связи, а также цифровые и спутниковые коммуникации, составляющие около 1,8 процента ВВП.

Cледует понимать, что в рамках холдинга проблемы, скажем, текущего управления метрополитеном не будут пересекаться или как-то касаться сфер эксплуатации такси или специфики судостроения. Речь идёт только о стратегическом управлении финансовыми потоками, а также о макроэкономической координации, необходимой для повышения финансовой стоимости проектов, которые по отдельности осуществляет каждая из  компаний холдинга. В частности, это касается стратегии приватизации и привлечения крупных зарубежных инвестиций.

Следует признать, что азербайджанская экономика вполне доросла до сложных комплексных решений в управлении, а связность хозяйственно-экономической деятельности государства и бизнеса соответственно предполагает множественные линии, плавно соединяющие различные сферы.

Наличие пассажирского электротранспорта (метро и автобусы) в городских условиях влияет на престижность и образ страны в туристической сфере

В качестве примера можно привести электротранспорт. Рост закупок частных электрокаров и транспортных средств с гибридными двигателями предполагает расширение инфраструктуры зарядных станций, развитие дилерской и ремонтной сфер, выпуск запасных частей и элементов крупноузловой сборки подобного типа транспорта.

Уточним, что в процентном соотношении поставки гибридных автомобилей в Азербайджан к общему импорту растут гораздо интенсивнее прочих видов автомобилей, ввоз которых в 2024-м несколько снизился. Так, в 2020 году в страну было ввезено чуть больше 5 тысяч гибридов, в то время, как уже в 2023-м этот показатель составил 14.135 единиц.

Наличие пассажирского электротранспорта (метро и автобусы) в городских условиях влияет на престижность и образ страны в туристической сфере. В данном случае речь идёт как об экологической составляющей, так и о демонстрации уровня цифровизации.

Как правило, внедрение электротранспорта идёт рука об руку с цифровизацией самого движения и различных сервисов, упрощающих пассажирам пользование транспортом - электронные табло на остановках с зарядными устройствами, аналогичные опции внутри транспортных средств, мобильные приложения для отслеживания расписания…

В свою очередь, транспортный сектор влияет на туристическую привлекательность, создаёт позитивную атмосферу в городском хозяйстве, способствует взаимодействию систем такси и общественного транспорта…

Описанное выше всего лишь фрагмент масштабной картины того, как транспортные технологии влияют на экономическую реальность страны.

SOCAR продает часть своего бизнеса в Турции
SOCAR продает часть своего бизнеса в Турции
16:41 5327
Правительство Великобритании: «Нетаньяху будет арестован при въезде в Великобританию»
Правительство Великобритании: «Нетаньяху будет арестован при въезде в Великобританию»
22:28 596
Смелый шаг Алиева: вертикально интегрированный холдинг
Смелый шаг Алиева: вертикально интегрированный холдинг главный вопрос
21:48 1870
Война в России: Шихлинский против Мустафаева
Война в России: Шихлинский против Мустафаева
15:23 6229
Сахипзадовна, давай еще!
Сахипзадовна, давай еще! горячая тема
14:38 6400
Путин созвал генералов... и обещает новые сюрпризы
Путин созвал генералов... и обещает новые сюрпризы новость дополнена
20:48 3850
Главнокомандующий ракетными войсками России: «Орешник» может поражать цели по всей Европе»
Главнокомандующий ракетными войсками России: «Орешник» может поражать цели по всей Европе»
21:11 1875
Космический взлет биткоина. Что это?
Космический взлет биткоина. Что это? наш комментарий
19:05 3627
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами главная тема
12:56 6120
Тамара Аббаслы: «Врачи не давали надежд… Легкие детей не раскрылись»
Тамара Аббаслы: «Врачи не давали надежд… Легкие детей не раскрылись» наш спецреп
20:45 1794
Гендиректор Международного агентства ВИЭ в интервью haqqin.az: «Будущее – это не топливо, а технологии»
Гендиректор Международного агентства ВИЭ в интервью haqqin.az: «Будущее – это не топливо, а технологии»
20:09 653

ЭТО ВАЖНО

SOCAR продает часть своего бизнеса в Турции
SOCAR продает часть своего бизнеса в Турции
16:41 5327
Правительство Великобритании: «Нетаньяху будет арестован при въезде в Великобританию»
Правительство Великобритании: «Нетаньяху будет арестован при въезде в Великобританию»
22:28 596
Смелый шаг Алиева: вертикально интегрированный холдинг
Смелый шаг Алиева: вертикально интегрированный холдинг главный вопрос
21:48 1870
Война в России: Шихлинский против Мустафаева
Война в России: Шихлинский против Мустафаева
15:23 6229
Сахипзадовна, давай еще!
Сахипзадовна, давай еще! горячая тема
14:38 6400
Путин созвал генералов... и обещает новые сюрпризы
Путин созвал генералов... и обещает новые сюрпризы новость дополнена
20:48 3850
Главнокомандующий ракетными войсками России: «Орешник» может поражать цели по всей Европе»
Главнокомандующий ракетными войсками России: «Орешник» может поражать цели по всей Европе»
21:11 1875
Космический взлет биткоина. Что это?
Космический взлет биткоина. Что это? наш комментарий
19:05 3627
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами
Россия на ветер бросается не словами, а ядерными ракетами главная тема
12:56 6120
Тамара Аббаслы: «Врачи не давали надежд… Легкие детей не раскрылись»
Тамара Аббаслы: «Врачи не давали надежд… Легкие детей не раскрылись» наш спецреп
20:45 1794
Гендиректор Международного агентства ВИЭ в интервью haqqin.az: «Будущее – это не топливо, а технологии»
Гендиректор Международного агентства ВИЭ в интервью haqqin.az: «Будущее – это не топливо, а технологии»
20:09 653
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться