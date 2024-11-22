Смелый шаг Алиева: вертикально интегрированный холдинг

Как уже сообщал ранее haqqin.az, согласно указу азербайджанского президента, управленческое объединение транспортно-логистических компаний в рамках холдинга AZCON должно оказать позитивное воздействие не только на показатели отрасли, но и стимулировать развитие новой сервисной среды в Азербайджане. Ряд экспертов скептически отреагировали на создание нового холдинга, назвав «слишком разноплановым» совмещение сфер с несовпадающей спецификой и финансовыми потоками. Однако цифровизация и электрификация транспортного сектора, являющаяся одной из главных задач нового холдинга, окажет прямое влияние на множество отраслей экономики страны от туризма до промышленности. Транспортно-коммуникационный холдинг (AZCON) объединил под своим управлением все национальные транспортные отрасли - от авиа- и железнодорожного комплекса до метрополитена, такси, общественного транспорта и почты. В этот же холдинг войдут в общей сложности тринадцать отраслевых системообразующих лидеров экономики в своих сферах деятельности, включая Бакинский международный морской торговый порт, Бакинский судостроительный завод, а также услуги связи, включая спутниковую.

Даже учитывая, что консолидация государственных компаний в крупные холдинги является в разных странах популярной практикой последних десятилетий, решение президента Ильхама Алиева создать в транспортной сфере вертикально интегрированный холдинг – это редкий и достаточно смелый в мировой экономике шаг по повышению системного влияния транспортной составляющей отдельно взятой страны на множество направлений, отвечающий к тому же современным вызовам декарбонизации. При этом не будем забывать, что азербайджанская транспортная политика в достаточной мере влияет и на соседей, стимулируя создание монолитной автомобильной и железнодорожной сети, «сшивающей» регион Южного Кавказа с востока на запад и с севера на юг. Напомним, что к 2028 году правительство Азербайджана планирует увеличить долю транспортного сектора в общем объеме ВВП до 12 процентов – достаточно мощный рывок, учитывая, что, например, сегодня доля чистых налогов на продукцию с клеймом made in Azerbaijan и тарифы на импорт в совокупности составляют чуть больше 10 процентов ВВП.

Задача достаточно амбициозная, но вполне осуществимая, поскольку в чистом виде сектор транспорта и складского хозяйства уже занимает около 7 процентов ВВП (в конце 2010-х годов – 5 процентов). К этому также можно добавить 1-1,5 процента из большой группы "торговли", к которой азербайджанская статистика относит сегмент услуг по "ремонту транспортных средств". Добавим, что в компетенцию AZCON войдут сектор связи, а также цифровые и спутниковые коммуникации, составляющие около 1,8 процента ВВП. Cледует понимать, что в рамках холдинга проблемы, скажем, текущего управления метрополитеном не будут пересекаться или как-то касаться сфер эксплуатации такси или специфики судостроения. Речь идёт только о стратегическом управлении финансовыми потоками, а также о макроэкономической координации, необходимой для повышения финансовой стоимости проектов, которые по отдельности осуществляет каждая из компаний холдинга. В частности, это касается стратегии приватизации и привлечения крупных зарубежных инвестиций. Следует признать, что азербайджанская экономика вполне доросла до сложных комплексных решений в управлении, а связность хозяйственно-экономической деятельности государства и бизнеса соответственно предполагает множественные линии, плавно соединяющие различные сферы.