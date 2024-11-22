Конфронтация на СОР29 в Баку: стороны не пришли к компромиссу... Все остались в Азербайджане!

Конференция согласно плану должна была завершиться в пятницу в 18:00 по бакинскому местному времени. Однако к этому дедлайну компромисса достичь так и не удалось, и теперь переговорщики будут вынуждены остаться в Азербайджане дольше, чем планировалось. Организаторы конференции в Баку, в свою очередь, пообещали продолжить работу над "более справедливыми и амбициозными целями".

Делегации на климатической конференции ООН COP29 в Баку не сумели в срок завершить работу над итоговым документом и теперь продолжат консультации , сообщает "Интерфакс".

Основные споры развернулись вокруг того, сколько денег следует выделять развивающимся странам на борьбу с последствиями изменения климата.

Долгое время на конференции вообще не озвучивались конкретные цифры. По сообщениям западных СМИ, ранее в пятницу организаторы распространили промежуточный вариант финального коммюнике, в котором говорилось, что власти развитых стран должны стремиться к 2035 году выделять $250 млрд в год для помощи развивающимся странам в борьбе против климатических изменений.

"Проект соглашения ставит и цель увеличить ежегодное финансирования развивающихся стран со $100 млрд до $250 млрд к 2035 году", - приводила The Guardian черновой вариант соглашения, распространенный ранее в пятницу.

При этом документ содержит и "призыв работать вместе над тем, чтобы к 2035 году добиться, используя как государственные, так и частные средства, увеличения финансирования инициатив развивающихся стран по борьбе с последствиями изменения климата минимум до отметки в $1,3 трлн".

Такие формулировки не устроили многих участников конференции. Так, кенийский переговорщик Али Мухаммед, представляющий на COP29 африканские страны, заявил, что $250 млрд в год - недостаточно. Предложение развитых стран он назвал "совершенно недопустимым и не учитывающим реалии".

Ранее некоторые развивающиеся страны требовали четких обязательств по выделению по $1,3 трлн в год для финансирования в рамках мер для борьбы с изменением климата. Другая группа развивающихся стран во главе с КНР требовали, чтобы выделялось не менее $500 млрд в год.

В спорах участвуют и другие стороны, констатирует "Франс-энфо". Так, ЕС публично не оглашал, на какие расходы был бы готов. При этом Брюссель предупреждал, что в обмен на финансирование будет требовать от развивающихся стран, среди прочего, усилий по снижению выброса парниковых газов. Против такого подхода выступают арабские страны, видящие в европейской инициативе стремление ограничить добычу углеводородов.