Правительство Великобритании: «Нетаньяху будет арестован при въезде в Великобританию»
22:28 604
Офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет арестован при въезде в Великобританию.
Как сообщает «Sky News», об этом заявил официальный представитель премьер-министра.
«Великобритания всегда будет соблюдать свои юридические обязательства, установленные национальным и международным правом», — отметил представитель правительства.
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