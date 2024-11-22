Правительство Великобритании: «Нетаньяху будет арестован при въезде в Великобританию»

Офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет арестован при въезде в Великобританию.

Как сообщает «Sky News», об этом заявил официальный представитель премьер-министра.

«Великобритания всегда будет соблюдать свои юридические обязательства, установленные национальным и международным правом», — отметил представитель правительства.