Ален Гевондян: «От Армении останется одна автобусная остановка»

Армению ждет крах Третьей Республики, а Четвертая, которая возникнет на руинах армянской государственности, будет всего лишь "территорией", лишенной суверенитета. Своим пессимистичным видением ситуации в стране поделился в программе Sputnik Армения "Абовян time" политолог Ален Гевондян.

"Недавнее выступление премьер-министра Никола Пашиняна, с нападками на государственную символику, Декларацию о независимости и т.д., было вторым или третьим значимым выступлением за все время его премьерства. Это было доктринальное выступление. Он говорит: "Третьей Республике конец!", "Всё, хватит!". В политико-правовом смысле наша страна может называться Республикой Армения, но в плане содержательности это будет территория. А территории не нужна академия наук, армия, потому что "мирная повестка" — это повестка торговли, еды, развлечений", — подчеркнул политолог.

"Останется ли от Армении какая-то территория, автобусная остановка или асфальтированная площадка, это не важно, потому что в условиях большого силового дисбаланса Армения может и вовсе прекратить существование в качестве государства. И, что самое прискорбное, — есть внутренний консенсус в отношении такого сценария", — полагает эксперт.